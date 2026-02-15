Barcelona, en "plena reconstrucción" previo al debut en Libertadores

Sergio Núñez (d), otro de los refuerzos extranjeros del Ídolo, anotó el gol de la victoria.

Barcelona cerró oficialmente su pretemporada 2026 con un triunfo 1-0 sobre Aucas en la Noche Amarilla Quito, resultado que más allá del marcador dejó ver si el equipo está listo o no para enfrentar a Argentinos Juniors por la Libertadores, este miércoles 18 de febrero, en Guayaquil.

Las sensaciones son variadas. Preguntados por EXPRESO, los exfutbolistas Iván 'Bam Bam' Hurtado y Nicolás Asencio, coinciden en analizar que la plantilla “está en plena construcción”, pero que aún falta mucho por desarrollar y ver.

El excapitán de la selección nacional recalca que, al ser una formación totalmente nueva, partidos como los de Aucas muestran a un profesor César Farías que "está utilizando al equipo que presentará este miércoles ante la escuadra argentina”.

Para Asencio, "es muy pronto para analizar generalidades del equipo", ya que es un plantel prácticamente nuevo, con más de 10 jugadores y un cuerpo técnico nuevos. "El técnico tiene que transmitir la idea que él tiene y que arranque el torneo por los puntos”.

"A la gente no hay que venderle un sueño, ni fantasía, porque es mejor que el equipo vaya paso a paso y ganando nuevamente esa confianza. Esperemos que los dirigentes hagan un gran trabajo, que traten de cumplir con los jugadores, eso es importante, y que ellos hagan su rol; que sean muy profesionales, que se entreguen por la camiseta” sentenció el exdelantero.

Exigencia del hincha

No levantar un trofeo de campeón desde 2020, incluso aún pasando por un gris Centenario, es motivo de preocupación para la hinchada. Carlos Rodríguez estuvo entre los asistentes el viernes, en la Noche Amarilla en Quito. "Creo que este año puede ser importante; tenemos un gran entrenador y buenos jugadores”, precisó Rodríguez.

En este mismo sentido se pronunció otro aficionado, Miguel Jiménez, quien resaltó la contratación de Darío Benedetto. "Es un jugador de mucha jerarquía y creo que va a aportar mucho al equipo”, mencionó.

Darío Benedetto es una de las apuestas más fuertes del Ídolo. Ante Aucas jugó los primeros 45 minutos. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Eliminatoria de Libertadores

El encuentro ante Argentinos Juniors, por la primera fase de la Copa Libertadores, está pactado para las 19:30 del próximo 18 de febrero, en el estadio Monumental de Guayaquil, mientras que el cotejo de vuelta se cumplirá el 25 de este mes.

Al respecto, Iván Hurtado considera que “Barcelona tiene que hacer las cosas bien acá, en el primer partido para ir un poco más tranquilo al cotejo de vuelta y acceder a la siguiente ronda. Todo con el fin de llegar a la fase de grupos, que debe ser el objetivo grande”.

Asencio fue más exigente: “Creo que para seguir en la Copa debe conseguir un triunfo de por lo menos dos goles para ver qué pasa en la llave durante la revancha en Argentina, porque Argentinos es un rival muy duro”, aseguró.

De acuerdo con la Conmebol, el partido de vuelta entre ecuatorianos y argentinos se disputará el miércoles 25 de febrero, también a las 19:30, en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires. El ganador de la serie enfrentará al vencedor del duelo entre Real Potosí de Bolivia y Botafogo de Brasil.

