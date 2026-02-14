Ecuador Sub-20 femenina va por el cupo al Mundial de Polonia 2026 en el hexagonal

Con 13 goles en el torneo y dos victorias consecutivas sin recibir tantos, la Tri atraviesa su mejor momento

La Tri femenina enfrentará a Colombia en el arranque del hexagonal con el sueño intacto de clasificar al Mundial de Polonia 2026.

La selección femenina Sub-20 de Ecuador es una mezcla de fútbol, goles y fe. Ahora está en el hexagonal final del Sudamericano que se juega en Paraguay y, desde mañana, buscará un cupo al Mundial de Polonia 2026.

Fútbol. Ecuador, en los cuatro partidos de la fase de grupos, mostró buen juego y contundencia. Ganó dos encuentros y perdió ante las potencias: Brasil (3-2) y Argentina (2-1), en marcadores muy apretados. Frente a Bolivia (6-0) y Perú (4-0) exhibió todo su poder ofensivo.

Ecuador sumó 13 goles en la fase de grupos y es la segunda selección más goleadora del torneo. Cortesía

Un trabajo en silencio de Eduardo Moscoso

El riobambeño Eduardo Moscoso es el entrenador, especialista en el fútbol femenino, un hombre de fe y trabajo. Cada entrenamiento lo comienzan con una oración y lo mismo hacen al finalizar. El DT lleva muchos años entrenando a estas categorías de la Tricolor.

En el partido de clasificación ante Perú, Ecuador protagonizó un festival de goles que llegaron por intermedio de Mary Guerra (27’), Dariana Morán (31’), Maritxell Cazares (61’) y Xiomara Alcívar (67’).

La Tri es la segunda selección más goleadora del torneo: Brasil suma 15 tantos y Ecuador 13. Las compatriotas han marcado en todos los partidos.

Ecuador tras la goleada del 6-0 frente a Bolivia y el 4-0 ante Perú, es la primera vez que la Tri anota cuatro goles o más en dos partidos de una misma edición de la Conmebol Sub-20. Además, en esos dos encuentros convirtió la misma cantidad de goles que en sus nueve partidos previos en el torneo.

Mary Guerra genera fútbol y goles

Mary Guerra, la número 10 de la Tri, abrió el camino del triunfo con su gol ante Perú. Cortesía

Destaca la número 10, Mary Guerra, quien anotó su primer gol con la Sub-20 en la edición 2026. Ya había dado una asistencia en la edición 2024 ante Argentina. Además, convirtió siete goles en las ediciones 2024 y 2025 cuando era Sub-17.

Con el triunfo ante Perú, Ecuador logró ganar dos partidos consecutivos sin recibir goles en la Sub-20 femenina por primera vez en la historia de la competencia.

Con su asistencia en el segundo gol ante Perú, Rosa Flores se convirtió en la primera futbolista de la Tri en registrar dos goles y una asistencia en una misma edición de la Sub-20.

La selección de Ecuador, el lunes 16 de febrero, juega ante Colombia, en el primer partido del hexagonal final, donde 4 equipos clasifican al Mundial de Polonia, que arranca el 5 de septiembre.

La selección femenina Sub-20 de vive su mejor momento en el Sudamericano y ahora va por el boleto al Mundial de Polonia.

