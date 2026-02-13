Danny Luna es el nuevo 10 de Aucas para la temporada 2026

El nuevo volante de Aucas, Danny Luna, habla de su madurez, la hinchada y el sueño de ser campeón en 2026

¿Será Danny Luna el líder que Aucas necesita esta temporada?

El volante ofensivo Danny Luna asumirá el rol de ‘10’ en Sociedad Deportiva Aucas para la temporada 2026, en un fichaje pedido expresamente por el entrenador Norberto Araujo.

Con 34 años y 32 partidos disputados en 2025 —en los que marcó cinco goles—, Luna llega tras su paso por Vinotinto FC y con la responsabilidad de ser el generador de juego del Ídolo del Sur.

Un reto en plena madurez

“Es un reto importante, sabiendo que Aucas es un club con mucha historia y una hinchada súper exigente”, afirmó Luna en conversación con EXPRESO.

El mediocampista reconoce que la presión existe, especialmente porque la afición recuerda el título de 2022 y espera volver a celebrar. “Aquí la gente quiere que demos todo”, añadió.

El pedido específico de Araujo

El técnico Norberto Araujo fue claro en su solicitud: intensidad, presión alta y presencia cerca del arco rival.

“Lo primero es habilitar o filtrar pases de gol; si se da la oportunidad de anotar, sería muy lindo”, explicó Luna, quien actuará como segundo volante con llegada.

De Vinotinto a la presión auquista

Con 34 años, Danny Luna asume la responsabilidad de generar fútbol en Aucas tras su paso por Vinotinto en 2025. Cortesía

En 2025 defendió los colores de Vinotinto FC y ahora asume el desafío de vestir la camiseta de Sociedad Deportiva Aucas, uno de los clubes más populares de Quito.

“Se está formando un equipo de guerreros con hambre de gloria y vamos a dejarlo todo por la camiseta”, prometió el jugador.

¿Qué pasó con Emelec?

Sobre el interés de Club Sport Emelec, el volante fue tajante:

“Solo fue un simple sondeo, algo normal al inicio de temporada”.

Experiencia y cuidado personal

A sus 34 años, Luna atribuye su vigencia al profesionalismo.

“El cuidado personal es la base de todo. Buena alimentación, descanso y hábitos sanos”, destacó.

El nuevo ‘10’ llega con el respaldo de su familia, que celebró su continuidad en Quito.

