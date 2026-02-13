Ecuador Sub-20 Femenina golea 4-0 a Perú y clasifica al hexagonal del Sudamericano

Con goles de Guerra, Morán, Cazares y Alcívar, la Tricolor dominó y ahora alista su próximo desafío ante Colombia

Ecuador y una goleada de 4-0 a Perú que clasifica a la Tri al hexagonal final.

La Selección Ecuatoriana Femenina Sub-20 firmó una actuación contundente en el Sudamericano Femenino Sub-20 de Paraguay, tras golear 4-0 a Perú y asegurar cupo en el hexagonal final, instancia que repartirá cuatro plazas para el Mundial de Polonia 2026.

RELACIONADAS Esto dijo la prensa argentina tras el debut Kendry Páez con River Plate en Argentina

Ecuador llegaba al juego con la necesidad de sumar al menos un punto para avanzar a la siguiente fase, pero desde los primeros minutos evidenció determinación y superioridad frente a las peruanas. La apertura del marcador se produjo a los 26 minutos, cuando Mary Guerra, volante ofensiva de destacada actuación, batió la portería rival con un remate preciso que encendió la reacción de la Tricolor.

Goles para todos los gustos

Dos anotaciones en cada tiempo

Madelen Riera ganó juicio de incumplimiento de contrato a El Nacional Leer más

Solo minutos después, Dariana Morán incrementó la diferencia al minuto 31, estableciendo el 2-0 que prácticamente certificó la clasificación al descanso. La segunda etapa mantuvo la tónica ofensiva de Ecuador, que manejó los tiempos del cotejo con intensidad y control colectivo.

Al minuto 60, Maritxel Cazares anotó el tercero luego de una rápida jugada que rompió las líneas defensivas de Perú y, poco después, Xiomara Alcívar redondeó la goleada con una definición tradicionalmente eficaz al minuto 66, sellando el 4-0 definitivo.

Vuelven a jugar el lunes 16 de febrero

Con el triunfo, las dirigidas por Eduardo Moscoso se instalaron en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 femenino, donde se enfrentarán a las mejores selecciones del continente para definir quiénes estarán en el Mundial de Polonia, programado para septiembre de 2026.

🤩💪🇪🇨 Goleada y clasificación a la Fase Final de la CONMEBOL Sub 20 Femenina.



¡VAMOS POR MÁS!



• #PERxECU • CONMEBOL Sub 20 Femenina • pic.twitter.com/peABYMxXwQ — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) February 13, 2026

RELACIONADAS Real Madrid anunció el fin de la polémica Superliga planteada

La próxima presentación de Ecuador será el lunes 16 de febrero, frente a Colombia, un encuentro que promete elevar la intensidad del grupo y medir el verdadero potencial tricolor de cara a los objetivos globales del torneo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!