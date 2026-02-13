Esto dijo la prensa argentina tras el debut Kendry Páez con River Plate en Argentina

El joven jugador ecuatoriano volvió a ser tendencia luego de su primer partido en el balompié argentino. Así lo trataron

Kendry Páez de River controla el balón, en un partido de la Liga de Argentina entre Argentinos Jrs.

El debut de Kendry Páez con River Plate dejó comentarios con una mezcla de expectativas y críticas en los medios y entre periodistas argentinos. Las opiniones se difundieron en redes sociales y en distintos espacios especializados tras su primer partido, disputado en un escenario adverso, como visitante frente a Argentinos Juniors, que se saldó con derrota (1-0), en medio de un cuestionado rendimiento colectivo.

El diario Olé calificó la actuación del volante ofensivo (quien ingresó al minuto 71 en reemplazo de Tomás Galván) como una presentación con “destellos de calidad”, aunque subrayó que todavía se percibe su falta de acople al ritmo vertiginoso del fútbol argentino.

En la web de TyC Sports remarcaron que Páez mostró “señales de técnica fina”. Sin embargo, advirtieron que el entrenador Marcelo Gallardo deberá trabajar en su intensidad. También señalaron que el jugador atraviesa un proceso de adaptación tras su paso por Racing de Estrasburgo, donde no tuvo continuidad.

Kendry "se asustó", dijo un periodista argentino



Por su parte, Daniel Avellaneda, periodista del diario Clarín, afirmó en el programa ‘Fútbol sin manchas’ que Kendry “se asustó” ante la intensidad de los entrenamientos, lo que explicaría que no haya sido titular de inmediato. “Páez le dijo a Gallardo que le parecía muy intenso el fútbol argentino”, aseveró.

Kendry Páez en el calentamiento previo al duelo de River Plate ante Argentinos Junios JUAN IGNACIO RONCORONI / FEF

En tanto, Valen Mazzuchi, del programa ‘Somos el fútbol’, reseñó que el ecuatoriano “fue auspicioso y criterioso para tocar la pelota”, aunque dentro de “un contexto adverso”.

También cuestionó al director técnico tras la segunda derrota consecutiva (tras el 4-1 ante Tigre en el estadio Monumental) y el “juego apático” del equipo.

“Kendry tiene la intención de ponerse el equipo al hombro y solo no va a poder. Entró en un contexto completamente desfavorable, cuando River ya estaba perdiendo”, señaló Mazzuchi, quien agregó que deberá acostumbrarse a jugar con mayor rapidez para evitar ser anticipado por los rivales.

El joven mediocampista disputó 20 minutos en su estreno. A pesar de que intentó mostrarse y aportar en lo colectivo, registró un 69 % de precisión en los pases (9 de 13), ganó dos de cinco duelos y perdió la posesión en tres ocasiones.

Declaraciones de Kendry Páez en River Plate



Antes del encuentro, Páez afirmó que está “muy contento de poder llegar al más grande”. Reconoció que los entrenamientos han sido “muy intensos” desde su llegada a territorio bonaerense.

“Estuve hablando con Gallardo y me explicaba cómo es Argentina y cómo se juega aquí. He venido de la mejor manera y los compañeros han sido muy especiales conmigo”, declaró.

Sobre la importancia de recuperar ritmo de juego para mantenerse en la selección ecuatoriana, el tricolor dijo: “Estoy tranquilo. Es algo importante para mí y mi carrera. Se viene el Mundial y en River quiero jugar y sumar minutos para aportar al equipo”.

¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar Kendry Páez?



La próxima prueba para el guayaquileño será el martes 17 de febrero (20:00 de Ecuador), cuando el Millonario reciba a Club Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina, donde volverá a esperar que Gallardo le dé una oportunidad.

