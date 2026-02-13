Barcelona SC vs Aucas: alineaciones y dónde ver EN VIVO Noche Amarilla en Quito 2026

El Ídolo del Astillero presentará a su equipo estelar bajo la dirección de César Farías en el estadio Olímpico Atahualpa

La Noche Amarilla 2026 tendrá un segundo capítulo y esta vez será en Quito. Barcelona SC celebrará su tradicional fiesta ante sus hinchas en la capital, donde se medirá a Aucas en el estadio Olímpico Atahualpa.

El evento del Ídolo del Astillero arrancará desde las 16:00 (hora de Ecuador) con un show pensado para su fanaticada capitalina, mientras que el compromiso amistoso está programado para las 21:00 (hora de Ecuador).

Barcelona SC presenta su alineación estelar para el amistoso

La dirigencia torera apuesta por una jornada completa que combine espectáculo y fútbol, en una antesala clave para la temporada 2026.

Barcelona SC celebrará su segunda Noche Amarilla en este 2026. CARLOS KLINGER

El equipo amarillo, dirigido por el entrenador venezolano César Farías, saltará al campo con su once estelar. La intención del DT es dar continuidad y ritmo competitivo a su base titular, pensando en los desafíos internacionales que se aproximan.

Posible ausencia de Joao Rojas genera expectativa en los hinchas

Uno de los focos de atención será la posible presencia de Joao Rojas, quien está en duda tras sufrir un golpe en el empate 2-2 frente a Inter Miami, duelo que contó con la actuación de Lionel Messi.

Héctor Villalba y Darío Benedetto debutan como titulares

El encuentro también marcaría los primeros minutos de Héctor Villalba, reciente incorporación torera que firmó por una temporada como agente libre.

En tanto, Darío Benedetto tendrá su estreno como titular luego de haber ingresado al cambio en el amistoso anterior ante el conjunto estadounidense.

Alineación de Barcelona SC: Contreras; Carabalí, Báez, Sosa y Perlaza; Lugo, Céliz y García; Gómez, Villalba y Benedetto.

Próximo desafío internacional: Copa Libertadores 2026

Tras esta Noche Amarilla en Quito, Barcelona SC cambiará rápidamente el chip para enfocarse en su reto internacional: el choque ante Argentinos Juniors por la ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2026.

Aucas confirma su equipo titular para enfrentar a Barcelona SC

Por su parte, Aucas, bajo la dirección técnica de Norberto Araujo, también presentará a su equipo estelar.

Aucas presentará una alineación estelar. Archivo

Alineación de Aucas: Piedra; Olaya, Ontaneda y Gustavino; Tapiero, Spina, Mena, Robiño y Luna; y Bolaños.

El partido entre Barcelona SC y Aucas será transmitido EN VIVO por El Canal del Fútbol, tanto en su señal de televisión como en su plataforma digital, permitiendo que los hinchas sigan cada detalle de esta fiesta amarilla en la capital.

