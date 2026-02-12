Kiara Rodríguez, la mejor paratleta del mundo con el premio Laureus

La deportista guayaquileña repite el galardón anual que entrega la Academia Laureus Sports a lo más elite de la temporada

Protagonista. Kiara cerró el 2025 con tres oros mundiales, uno de ellos (200 m. planos) con récord aún cuando era su debut oficial.

La múltiple campeona mundial de para atletismo, Kiara Rodríguez, será premiada el martes 21 de abril en Madrid, España, como la “Mejor Atleta Paralímpica del Mundo 2025”, durante la Gala de la Academia Laureus World Sports, uno de los galardones anuales que se concede a los deportistas más destacados a nivel global por los méritos contraídos durante la temporada que se cerró, tanto de forma individual como colectiva.

La guayaquileña de 23 años repite el reconocimiento, luego de que en 2025 ya lo recibió, tras su destacada participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde se colgó oro en salto de longitud T47 y oro en 100 metros planos T47.

Los méritos de Rodríguez

Para esta nueva edición, la tricolor vuelve a ascender al olimpo de la elite mundial, tras un 2025 en el que su participación en el Campeonato Mundial de Para Atletismo de Nueva Delhi, superó todas las proyecciones, pues conquistó tres medallas de oro (100 y 200 metros planos y salto triple), además de imponer un récord mundial en los 200 metros planos, prueba en la que incluso debutó oficialmente ese mismo año.

Importancia del galardón

Kiara Rodríguez se llevó la medalla de oro en en Nueva Delhi. Archivo

Los Premios Laureus World Sports se vienen realizando desde el año 2000 y son otorgados, tras una reunión exhaustiva de los 42 miembros de la Academia que lo conforman, entre ellos exdeportistas de élite de reconocido prestigio.

Los galardones se entregan en siete categorías: Mejor deportista (hombre) mundial del año, Mejor deportista (mujer) mundial del año, Equipo mundial del año, Mejor promesa mundial del año, Mejor reaparición mundial del año, Mejor deportista con una discapacidad mundial del año y Mejor deportista de deportes alternativos mundial del año.

De acuerdo con la Federación Deportiva del Guayas, ente donde es federada la campeona paralímpica y recordwoman, viajará el domingo 19 de abril a Europa, acompañada por su entrenador desde hace 11 años, Bernardo Valdes, quien la ha formado y la mantiene en la cúspide del atletismo adaptado.

Cabe recordar que en diciembre pasado Kiara ya recibió “El Legado de Oro”, la máxima distinción que entrega anualmente Fedeguayas a su mejor deportista. “Su descollante participación la ratifica como referente del deporte adaptado en todos los niveles”, celebró la matriz provincial en un comunicado.

