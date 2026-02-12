Así fue la asistencia de Piero Hincapié en el Brentford vs Arsenal por Premier League

El defensor ecuatoriano fue protagonista en una jugada que abrió el marcador. El empate finalizó en 1-1

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié continúa consolidando su crecimiento en el fútbol inglés y dejó su huella en la jornada 26 de la Premier League al registrar su primera asistencia con el Arsenal, en el empate 1-1 frente al Brentford.

El tricolor volvió a la titularidad y fue protagonista en un encuentro intenso, destacando por su aporte ofensivo y solidez defensiva dentro del esquema dirigido por Mikel Arteta.

Un centro preciso y cabezazo que abrió el marcador

La acción determinante llegó en la segunda mitad. Tras recuperar el balón por la banda izquierda, Hincapié proyectó un centro potente al área que terminó en el gol de Noni Madueke, quien apareció dentro del área chica para adelantar a los Gunners.

Piero Hincapié en acción durante el partido entre Arsenal y Brentford. AFP

La jugada reflejó la capacidad del ecuatoriano para incorporarse al ataque y generar peligro desde su posición, una característica que cada vez gana mayor relevancia en su rol dentro del equipo londinense.

¡¡NONIIIIIIII!! Madueke ganó por arriba y venció a Kelleher para el 1-0 de Arsenal vs. Brentford.



Durante los 81 minutos que estuvo en cancha, Hincapié mostró un rendimiento equilibrado. Completó el 92% de precisión en sus pases, registró cuatro despejes, cuatro recuperaciones de balón y apenas cometió una falta durante el encuentro

Su versatilidad para desempeñarse tanto como lateral izquierdo como defensor central continúa siendo una ventaja clave para el Arsenal, que mantiene el liderato del campeonato pese a no haber logrado ampliar su diferencia en la tabla.

Consolidación europea en un año clave

En plena temporada previa al Mundial 2026, el ecuatoriano continúa consolidando su rendimiento en Europa. Habitual convocado por Sebastián Beccacece en la selección ecuatoriana, Hincapié apunta a disputar su segunda Copa del Mundo tras su participación en Qatar 2022, reafirmándose como una de las figuras principales de La Tri.

