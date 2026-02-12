Javier Burrai aceptó aplazar el pago que adeuda Barcelona SC

Burrai aceptó postergar en la Federación Ecuatoriana de Fútbol el pago que debía realizarse esta semana desde el club canario

Javier Burrai fue campeón de Ligapro con BSC en 2020 siendo clave en la tanda de penales en Casa Blanca

Javier Burrai aceptó postergar en la Federación Ecuatoriana de Fútbol el pago que debía realizar esta semana Barcelona Sporting Club. Esta decisión, tomada por el guardameta argentino nacionalizado ecuatoriano, permite que Barcelona SC pueda inscribir a sus jugadores, destrabando un punto clave para la planificación deportiva de la institución en una etapa determinante de la temporada.

El acuerdo representa un alivio para el club torero, que atraviesa un momento complejo tanto en lo administrativo como en lo deportivo. La postergación del pago evita, por ahora, mayores complicaciones en los procesos de inscripción ante los organismos correspondientes y le da margen de maniobra a la dirigencia para regularizar otras obligaciones pendientes.

Crisis institucional del club torero



El respaldo de ambos referentes permite que Barcelona SC pueda inscribir jugadores para la LigaPro y la Copa Libertadores, en medio de un contexto complicado para la institución. En los últimos días fueron arrestados Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC, y su primo David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol, dentro del denominado caso Goleada.

Finalmente, dictaron prisión preventiva para el presidente del club, mientras que el titular de la Comisión de Fútbol evitó la cárcel y cumplirá medidas sustitutivas, que incluyen presentaciones periódicas ante la autoridad competente y la prohibición de salida del país. Esta situación ha generado incertidumbre en el entorno del equipo amarillo.

Burrai y su legado en el club



El actual portero de Sarmiento de Junín, de la Primera División de Argentina, Javier Burrai, fue campeón de la LigaPro en 2020 con Barcelona SC. En aquella final frente a Liga de Quito, el conjunto torero se proclamó campeón tras vencer por penales en el Estadio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), en la capital. La final de vuelta, donde se decidió el título, se disputó el 29 de diciembre de 2020 y culminó 0-0 en el tiempo reglamentario.

Burrai fue la figura en la tanda desde los once pasos al atajar los disparos de Franklin Guerra y Christian Martínez Borja, mientras que Ezequiel Piovi estrelló su remate en el palo. El marcador final de la definición fue 1-3. Por Barcelona anotaron Jonathan Álvez, Matías Oyola y Damián Díaz.

Además, el club fue semifinalista de la Copa Libertadores en 2021, siendo el único equipo no brasileño en esa instancia del torneo. El equipo torero fue eliminado por Flamengo con un 4-0 en el global; no obstante, dejó en el camino a Fluminense en cuartos de final y a Vélez Sarsfield en octavos. También enfrentó a clubes de jerarquía como Santos de Brasil, Boca Juniors de Argentina y The Strongest de Bolivia, un rival siempre complicado en la altura de La Paz.

Damián Díaz ayudó al club fuera de la cancha

El guardameta se suma a Damián Díaz, quien este mismo día tuvo el mismo gesto con la institución. El ‘Kitu’, aunque ya no forma parte del plantel amarillo desde hace dos años, decidió dar una mano al club. Actualmente milita en Guayaquil City, equipo de la Serie A, pero eso no le impidió posponer la fecha de pago de una deuda que mantiene con él el club del que se ha declarado hincha y con el que conquistó tres campeonatos nacionales (2012, 2016 y 2020).

Barcelona SC arrastraba varias deudas que le impedían inscribir jugadores ante la FIFA y la FEF, lo que complicaba su planificación, considerando que está próximo a disputar la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Argentinos Juniors, el 18 de febrero de 2026.

Una de esas obligaciones en la FEF correspondía a letras pendientes con Díaz, quien salió del club a mitad de la temporada 2024 en medio de un panorama confuso dentro del equipo del Astillero. Sin embargo, con los gestos de Damián Díaz y Javier Burrai, Barcelona Sporting Club encuentra un respiro institucional en medio de la ola de problemas que acechan a la institución.

