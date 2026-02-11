Antonio Álvarez: Prisión preventiva también para el presidente de Barcelona SC

El caso Goleada deja repercusiones a quien fuera electo en el Ídolo en 2024. Desde el martes 11 hay presidente subrogante

Este miércoles 11 de febrero se anunció que Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC, junto a sus hermanos Aquiles (alcalde de Guayaquil) y Xavier Álvarez, irán a prisión preventiva, al igual que las otras ocho personas en el caso 'Goleada', entramado que investiga una red de supuesta delincuencia organizada que se dedicaba al lavado de activos y a defraudación tributaria, relacionada a empresas a nombre de los hermanos Álvarez.

Todo se ha dado en las últimas horas, entre el mañana del 10 y la tarde del 11 de febrero, en los que se llevó a cabo una audiencia para tratar el futuro de las once personas que están siendo investigadas por la Fiscalía General del Estado. Entre las pruebas principales del caso se encuentra una pericia de chats de WhatsApp que suma aproximadamente 150.000 páginas de conversaciones, extraídas de dispositivos entregados por un denunciante en 2021.

Te puede interesar: Fecha de elecciones de la FEF confirmada: ¿Francisco Egas a la reelección?

Mientras Antonio Álvarez esté en Quito, quien asume la presidencia del Barcelona Sporting Club es Miguel Montalvo, vicepresidente financiero del equipo Canario. Este ascenso se dio según los estatutos de Barcelona, que en su articulo 32 establece que, ante la ausencia o indisponibilidad del presidente, el primer vicepresidente debe asumir el cargo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!