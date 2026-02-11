Fecha de elecciones de la FEF confirmada: ¿Francisco Egas a la reelección?

Hasta este 18 de febrero se pueden presentar la lista de candidatos para designación de los integrantes del Consejo de FEF.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó que en marzo de 2026 se llevará a cabo las elecciones para elegir al nuevo presidente de la institución.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó que el 17 de marzo de 2026 se llevarán a cabo las elecciones para elegir al nuevo presidente y al Consejo Directivo de la institución para el período 2027-2031, de ahí que los candidatos tendrán hasta el 18 de febrero para presentar e inscribir su lista.

Te puede interesa: Selección Ecuador: Día y horarios para los amistosos ante Marruecos y Países Bajos

La jornada electoral se desarrollará en la fecha antes indicada, desde las 11:00, en la sede de la institución, ubicada en la avenida de las Aguas y calle Alianza, al norte de Guayaquil.

La institución informó que el período electoral comenzó el 10 de febrero y se extenderá hasta el 17 de marzo, fecha en la que habrá elección de los integrantes del Consejo de Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Calendario de elecciones de la FEF



Martes 10 de febrero: Convocatoria a Congreso de Elección e inicio del periodo electoral

Miércoles 18 de febrero: Cierre del plazo para la presentación de listas

Jueves 19 y viernes 20 de febrero: Calificación de listas

Sábado 21 de febrero: Subsanación de observaciones

Sábado 28 de febrero al miércoles 4 de marzo: Examen de integridad a postulantes de las listas calificados, realizado por la Conmebol

Jueves 5 de marzo: Envío de listas oficiales definitivas

Lunes 9 de marzo: Inicio de campaña electoral

Viernes 13 de marzo: Cierre de campaña electoral

Martes 17 de marzo: Congreso de Elección de la FEF 2026 (elecciones presidenciales)

¿Fransisco Egas a la reelección?

La normativa de la FIFA permite la reelección de un presidente en una federación miembro hasta por tres períodos, sean consecutivos o no. En ese contexto, Francisco Egas podría ampararse en este apartado para postularse nuevamente a la presidencia de la FEF en las elecciones previstas para este 17 de marzo.

Sin embargo, la FIFA no puede contradecir la soberanía jurídica de un país ni imponerse sobre su marco legal interno. Aunque el estatuto del organismo rector del fútbol mundial permite hasta tres períodos —consecutivos o no— para los presidentes de sus federaciones miembro, en Ecuador rige la Ley del Deporte, que establece límites a la reelección de las autoridades de las organizaciones deportivas. En ese sentido, la normativa nacional no contempla la posibilidad de un tercer período al frente de una federación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!