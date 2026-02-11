Expreso
selección de ecuador amistoso
La selección de Ecuador se prepara para disputar su quinto Mundial.CORTESIA

Selección Ecuador: Día y horarios para los amistosos ante Marruecos y Países Bajos

La Tri cumplirá sus primeros exámenes premundialistas ante selecciones de primer nivel de África y Europa

  • Redacción Expreso

La selección de Ecuador arrancará oficialmente su calendario competitivo de 2026 el viernes 27 de marzo, enfrentándose a una de las selecciones más consistentes de África: Marruecos. El escenario elegido para este primer desafío del año es la histórica ciudad de Madrid, España, donde Ecuador buscará consolidar su preparación de cara al Mundial de Fútbol 2026.

Además de la selección marroquí, la Tricolor también se enfrentará ante Países Bajos en la ciudad de Eindhoven. Con esos dos partidos cerraría la preparación previa al Mundial.

Fecha y horarios confirmados para el Ecuador vs. Marruecos

  • Fecha: viernes 27 de marzo de 2026
  • Hora de Ecuador: 15:15 
  • Rival: Marruecos
  • Sede: Madrid, España 
  • Estadio: Metropolitano
Sebastián Beccacece
Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador.cortesía

Fecha y horarios confirmados para el Ecuador vs. Países Bajos

  • Fecha: martes 31 de marzo de 2026
  • Hora de Ecuador: 14:45
  • Rival: Países Bajos
  • Sede: Eindhoven, Países Bajos 
  • Estadio: PSV Stadion
ligapro

Caso Goleada: Miguel Ángel Loor defiende honorabilidad de Aquiles Álvarez

Preparación para el Mundial 2026

Este amistoso llega en un año clave para la Selección, pues Ecuador calificó al Mundial 2026, integrado en el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao, según el sorteo de la fase de grupos.

El debut oficial en el torneo se llevará a cabo el 14 de junio de 2026 contra Costa de Marfil, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos) — un partido que marcará el inicio del sueño mundialista sudamericano.

