Selección Ecuador: Día y horarios para los amistosos ante Marruecos y Países Bajos

La Tri cumplirá sus primeros exámenes premundialistas ante selecciones de primer nivel de África y Europa

La selección de Ecuador arrancará oficialmente su calendario competitivo de 2026 el viernes 27 de marzo, enfrentándose a una de las selecciones más consistentes de África: Marruecos. El escenario elegido para este primer desafío del año es la histórica ciudad de Madrid, España, donde Ecuador buscará consolidar su preparación de cara al Mundial de Fútbol 2026.

Además de la selección marroquí, la Tricolor también se enfrentará ante Países Bajos en la ciudad de Eindhoven. Con esos dos partidos cerraría la preparación previa al Mundial.

Fecha y horarios confirmados para el Ecuador vs. Marruecos

Fecha: viernes 27 de marzo de 2026

Hora de Ecuador: 15:15

Rival: Marruecos

Sede: Madrid, España

Estadio: Metropolitano

Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador. cortesía

Fecha y horarios confirmados para el Ecuador vs. Países Bajos

Fecha: martes 31 de marzo de 2026

Hora de Ecuador: 14:45

Rival: Países Bajos

Sede: Eindhoven, Países Bajos

Estadio: PSV Stadion

Preparación para el Mundial 2026

Este amistoso llega en un año clave para la Selección, pues Ecuador calificó al Mundial 2026, integrado en el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao, según el sorteo de la fase de grupos.

El debut oficial en el torneo se llevará a cabo el 14 de junio de 2026 contra Costa de Marfil, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos) — un partido que marcará el inicio del sueño mundialista sudamericano.

