Caso Goleada: Miguel Ángel Loor defiende honorabilidad de Aquiles Álvarez

En el marco de la audiencia de formulación de cargos por el Caso Goleada, la defensa técnica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó un certificado de honorabilidad suscrito por Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro. El documento, con fecha del 10 de febrero de 2026, busca fortalecer el arraigo del procesado mediante el reconocimiento de su trayectoria profesional y ética en el ámbito deportivo.

En la misiva, Loor —actuando en nombre de Fundación LigaPro y LigaPro Kids— destaca que Álvarez ha mantenido una conducta "respetuosa, responsable y correcta" en sus vínculos institucionales. Además, resalta el éxito de proyectos conjuntos entre el Municipio y la organización deportiva, subrayando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el burgomaestre.

El esquema del Caso Goleada

La Fiscalía General del Estado investiga una presunta red de delincuencia organizada dedicada al lavado de activos y defraudación tributaria. Durante los operativos realizados en Guayaquil y Samborondón, fueron capturadas 11 personas, incluidos el alcalde y sus hermanos, Antonio y Xavier Álvarez, ambos vinculados a la dirigencia de Barcelona SC.

El Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva para la mayoría de los implicados, presentando movimientos financieros sospechosos como principales elementos de convicción. El certificado de Loor se suma a los argumentos de la defensa para evitar la detención de Álvarez mientras se desarrolla el proceso penal.

Antecedentes: El Caso Triple A

Cabe recordar que este no es el único frente judicial que enfrenta el funcionario. Aquiles Álvarez también está procesado en el Caso Triple A, donde se investiga una presunta comercialización irregular de combustibles. En dicho expediente, el alcalde ya cuenta con medidas cautelares vigentes, sumando una nueva complicación a su situación legal actual.

