Defensa de Aquiles Álvarez difunde imágenes del alcalde portando el grillete

Fotografías difundidas por la defensa muestran al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, portando el grillete electrónico horas después de su detención.

La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, difundió la noche de este martes 10 de febrero de 2026 fotografías en las que se observa al funcionario portando el grillete electrónico, luego de que la Fiscalía General del Estado informara horas antes que, al momento de su detención durante el operativo del denominado caso Goleada, el alcalde no llevaba colocado el dispositivo de vigilancia electrónica impuesto como medida cautelar en el caso Triple A.

A través de su cuenta en redes sociales, el abogado Ramiro García compartió las imágenes acompañadas del mensaje: “Para los que están preocupados por el grillete electrónico de Aquiles Álvarez, les mando esta foto de hace un par de minutos”, en referencia a la controversia generada durante la jornada sobre el uso del dispositivo.

Fiscalía informó que no portaba el dispositivo al momento de la detención

Durante la mañana, la Fiscalía señaló que, al momento del allanamiento y detención, Aquiles Álvarez no portaba el grillete electrónico dispuesto como medida cautelar dentro del caso Triple A, en el que es investigado por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.

Para los que están preocupados por el grillete electrónico de Aquiles Álvarez, les mando esta foto de hace un par de minutos. pic.twitter.com/2bdql9LPZP — 𝐑𝐚𝐦𝐢𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐫𝐜í𝐚 𝐅 (@ramirogarciaf) February 11, 2026

Esta información generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de las condiciones judiciales impuestas al alcalde.

Posteriormente, la defensa explicó que el dispositivo no estaba colocado porque se encontraba en proceso de carga, argumento que —según el equipo legal— no constituye un incumplimiento de las disposiciones judiciales.

¿Qué implica no portar el grillete electrónico?

La colocación del dispositivo de vigilancia electrónica es una medida cautelar de carácter personal que dispone un juez para garantizar la comparecencia del procesado durante el desarrollo de la causa y prevenir un eventual riesgo de fuga. De acuerdo con el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, la persona portadora tiene la obligación de mantener el dispositivo de manera permanente y no retirarlo bajo ninguna circunstancia, salvo que exista una orden judicial previa.

El artículo 288 de esta normativa establece que el usuario debe portar el dispositivo de vigilancia electrónica de forma ininterrumpida y cumplir con todas las instrucciones emitidas por la autoridad competente.

No portar el dispositivo o alterar su funcionamiento constituye un incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad y, conforme al artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), esta conducta puede ser sancionada con una pena privativa de libertad de uno a tres años, además de facultar al juez a disponer de manera inmediata la prisión preventiva.

Ministro del Interior cuestiona versión de la defensa sobre el grillete

La controversia sobre el uso del grillete electrónico del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sumó nuevas declaraciones este martes, luego de que el ministro del Interior, John Reimberg, rechazara la versión presentada por la defensa del funcionario. El abogado del alcalde había señalado inicialmente que el dispositivo no estaba colocado porque se encontraba en proceso de carga, explicación que fue cuestionada por el funcionario del Gobierno.

En una entrevista radial, Reimberg aseguró que los dispositivos electrónicos “no están hechos para retirarse” con fines de carga o uso cotidiano y afirmó que existe evidencia de que el grillete fue hallado separado del cuerpo del alcalde al momento del operativo. Además, sostuvo que los equipos presentan problemas de calidad y señaló que el dispositivo “estaba hecho para no funcionar”, lo que —según dijo— habría impedido que se generara una alerta inmediata cuando dejó de estar colocado. El ministro añadió que la responsabilidad sobre el uso del grillete deberá ser evaluada dentro del proceso judicial correspondiente.

Los sistemas de monitoreo electrónico del ECU 911 y el SNAI no registraron ninguna alerta, reporte o anomalía sobre el grillete electrónico asignado al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Así consta en los partes policiales.

