Gabriela Rivadeneira: “Aquiles Álvarez es un secuestrado por el Gobierno de Noboa”

Gabriela Rivadeneira calificó la detención del alcalde de Guayaquil en el caso Goleada como persecución política

Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, acudió al plantón realizado en los exteriores del Complejo Judicial Norte, en Quito, en respaldo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien fue detenido en el marco del denominado caso Goleada.

Rivadeneira denuncia persecución política contra Aquiles Álvarez

Durante su intervención, Rivadeneira sostuvo que el nuevo proceso judicial contra el alcalde guayaquileño responde a una estrategia del Gobierno para desviar la atención de la coyuntura institucional que atraviesa el país, especialmente la situación del Consejo de la Judicatura, cuyo presidente, Mario Godoy, enfrenta un juicio político.

“Estamos frente a un gobierno dictatorial. Hay limitaciones a la justicia, proscripción y persecución política. No es algo de hoy; son ocho años de manera sistemática contra dirigentes que se marcan como opositores”, afirmó la dirigente de Revolución Ciudadana. También agregó: “Hay un pueblo que se está organizando. La dignidad debe respetarse… Aquiles Álvarez es un secuestrado por el Gobierno de Noboa”.

Simpatizantes del alcalde Aquiles Álvarez en los alrededores del Complejo Judicial Norte, en Quito gustavo guamán

“Una cortina de humo” en medio de la crisis institucional

Rivadeneira cuestionó la oportunidad y las circunstancias del procedimiento judicial contra Álvarez, señalando que ocurre en un momento marcado por escándalos y denuncias que involucran a altas autoridades del sistema de justicia.

“Justo pasa el secuestro —porque esto es un secuestro— de Álvarez, en pleno conflicto y en pleno escándalo de los nexos del narcotráfico con Godoy. ¿Qué quieren ocultar?”, expresó ante los manifestantes.

Asimismo, criticó las reuniones nocturnas del Consejo de la Judicatura y pidió mayor transparencia: “Aquí están los asambleístas y la militancia reclamando y exigiendo que el país no continúe de esta forma”.

Llamado a defender la justicia y las libertades en Ecuador

La presidenta de Revolución Ciudadana advirtió que el país atraviesa una situación crítica debido —según dijo— a la falta de respuestas del Gobierno frente a la inseguridad y la violencia.

“El país se nos está yendo al borde. Mientras persiguen políticamente, les dan la espalda a las familias ecuatorianas que sufren extorsiones, homicidios y violencia. Este es el país más violento e inseguro del continente”, manifestó.

Fuerte resguardo policial en el Complejo Judicial Norte

Alrededor de las 18:30, personal de la Policía Nacional reforzó la seguridad en los exteriores del Complejo Judicial Norte con vallas metálicas para controlar los accesos. En el lugar, decenas de personas permanecieron con banderas y consignas a favor de Aquiles Álvarez.

Detención de Aquiles Álvarez en el caso Goleada

El alcalde de Guayaquil fue detenido la mañana del martes 10 de febrero de 2026 por el presunto delito de delincuencia organizada, dentro del denominado caso Goleada.

Según informó la Fiscalía General del Estado, la detención se produjo durante allanamientos ejecutados por presuntos delitos relacionados con lavado de activos y defraudación tributaria. Como parte del mismo proceso, también fueron detenidos Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del alcalde, con fines de formulación de cargos.

