Aquiles Alvarez
El SNAI emitió un pronunciamiento para aclarar el uso del grillete electrónico tras la detención de Aquiles Álvarez.Cortesía

SNAI aclara el uso del grillete electrónico tras la detención de Aquiles Álvarez

El organismo penitenciario aclaró quién puede retirar los dispositivos electrónicos tras el procedimiento aplicado al alcalde

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) emitió un pronunciamiento oficial tras la detención de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, para aclarar el uso y las condiciones de los grilletes electrónicos, luego de que el funcionario fuera retenido sin portar el dispositivo que le fue impuesto como medida cautelar dentro del caso Triple A.

El organismo señaló que los dispositivos de vigilancia electrónica, una vez instalados por orden de una autoridad competente, "no pueden ser retirados, manipulados ni desinstalados por los usuarios", ya que forman parte de una medida judicial de obligatorio cumplimiento.

Qué dice el SNNAI sobre el uso del grillete electrónico

Según el comunicado difundido el 10 de febrero de 2026, el SNAI recordó que toda persona a la que se le coloca un grillete "suscribe un acta de responsabilidad", documento en el que se detallan las obligaciones de portación permanente del dispositivo.

En ese mismo documento, explicó la entidad, se advierten los riesgos derivados de una manipulación indebida o de un retiro no autorizado del sistema de vigilancia electrónica, considerados incumplimientos de la medida dispuesta por la autoridad judicial.

El SNAI recalcó que, conforme a los protocolos vigentes, "únicamente personal técnico de la institución puede retirar el dispositivo", siempre que exista una disposición expresa de la autoridad competente que lo autorice.

La versión de la defensa de Aquiles Álvarez

Tras la detención del alcalde de  Guayaquil, su abogado, Ramiro García, explicó que la ausencia del grillete al momento de la detención no constituye un incumplimiento de las medidas cautelares, ya que el dispositivo se encontraba en proceso de carga.

“Normalmente se carga el grillete como el celular en la noche. No es que se duerma con él”, aclaró el defensor, al señalar que esta práctica es habitual y conocida dentro del sistema de vigilancia electrónica.

García aseguró que Aquiles Álvarez ha cumplido con todas las disposiciones judiciales, incluyendo las presentaciones periódicas ante la Fiscalía dos veces por semana, y negó que exista riesgo de evasión.

Desmentidos y estado actual del caso

Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional debatió levantar la inmunidad a Juan Andrés González: ¿qué pasó?

Leer más

El abogado negó versiones que circularon en redes sociales sobre supuestos hallazgos de dinero en efectivo en la vivienda del alcalde de Guayaquil, calificándolos como rumores sin sustento.

“Ni un centavo de los supuestos dineros se ha encontrado en la casa del señor Aquiles Salvador. No tengo idea”, afirmó, al insistir en que no existe información oficial que respalde esas versiones.

Finalmente, García indicó que la defensa recién revisará el expediente para conocer los cargos específicos, ya que el proceso continúa en una etapa preliminar de investigación. “Recién vamos a ver de qué se trata este expediente”, concluyó.

