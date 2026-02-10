¿Por qué Aquiles Álvarez no tenía el grillete al momento de su detención?

El abogado Ramiro García advierte que su cliente no ha recibido notificación ni acceso al expediente

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, fue detenido en el marco del caso “Goleada” sin portar el grillete electrónico. Su abogado, Ramiro García, explicó que el dispositivo se carga durante la noche y que esto no representa incumplimiento. “Normalmente se carga el grillete como el celular en la noche. No es que se duerma con él”, aclaró García.

El defensor aseguró que Álvarez ha cumplido con todas las medidas cautelares, incluyendo las presentaciones periódicas en Fiscalía dos veces por semana. “Se han cumplido a cabalidad, por lo tanto no existe ningún peligro de evasión ni mucho menos”, reiteró el abogado.

García criticó la falta de notificación sobre la audiencia y el acceso al expediente. “Todavía no nos han informado ninguna fecha ni hora. No se nos ha permitido acceso al expediente ni a la acusación”, indicó, denunciando irregularidades en el proceso.

Detalles sobre la detención y el proceso judicial

El abogado señaló que la detención temporal no puede superar las 24 horas y que Álvarez no corre riesgo de prisión preventiva por este asunto. “No, en absoluto. Esto es un incumplimiento menor”, aseguró García, buscando despejar dudas sobre la situación legal del alcalde.

Además, negó versiones sobre hallazgos de dinero en efectivo en la residencia del funcionario. “Ni un centavo de los supuestos dineros se ha encontrado en la casa del señor Aquiles Salvador. No tengo idea”, afirmó el defensor, quien destacó que los rumores carecen de sustento.

García añadió que la defensa recién revisará el expediente para conocer los cargos específicos, sobre los que aún no tienen información oficial. “Recién vamos a ver de qué se trata este expediente”, concluyó, indicando que el caso sigue en etapas iniciales de investigación.

Defensa insiste en cumplimiento de medidas cautelares

Pese a la detención, la defensa insiste en que Álvarez ha cumplido estrictamente las condiciones impuestas por la Fiscalía. “Las presentaciones periódicas se han cumplido a cabalidad y nunca duerme con billete”, reiteró García, enfatizando que cualquier alerta sobre el grillete o dinero es infundada. El abogado criticó lo que considera un abuso del sistema penal y lamentó el “paupérrimo nivel de justicia penal” reflejado en este caso.

