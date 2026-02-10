Raúl Chávez sobre detención de Álvarez: "Es una cortina de humo del gobierno"

La detención se da en el marco del Caso Goleada. Según el asambleísta, estas acciones reflejan un abuso del poder

Chávez calificó la medida como un abuso de poder y afirmó que se trata de una forma de retención de presos políticos.

La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante un operativo judicial conocido como Caso Goleada, provocó reacciones políticas. El Asambleísta Nacional y presidente de RETO, Raúl Chávez, calificó la acción como un intento de desviar la atención de los problemas reales del país y denunció un posible abuso de poder contra quienes se oponen al gobierno.

Detención de Álvarez: cortina de humo, según Chávez

Han allanado y detenido al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otros colaboradores por cargos que desconocemos, que no tenemos claro. Pero que está evidenciado que esto es una cortina de humo de lo que el gobierno y sus operadores hacen para desviar la atención de los verdaderos problemas que tiene el país y que no se están solucionando.” Raúl Chávez Asambleísta Nacional y presidente de RETO

Raúl Chávez explicó que los cargos que motivaron la detención de Álvarez y otros colaboradores aún no son claros. Sin embargo, aseguró que la operación evidencia un intento de distraer a la ciudadanía de los problemas estructurales que afectan al país. En su opinión, este tipo de acciones termina repercutiendo directamente en todos los ciudadanos y refleja un uso político de la justicia.

Chávez también advirtió que estas medidas podrían constituir una forma de “retención de presos políticos”, ya que se estaría castigando a quienes ejercen su derecho a pronunciarse libremente y cuestionar al gobierno.

Apoyo al alcalde y seguimiento judicial

El asambleísta anunció que RETO y la oposición estarán atentos a los pasos judiciales y que acudirán a las unidades para respaldar al alcalde y garantizar que la verdad salga a la luz. La intención es asegurar que los ciudadanos no se vean afectados por decisiones políticas que buscan favorecer intereses de poder.

Aquiles es un preso político, que a nadie le quede ninguna duda. Lo detienen para silenciarnos, como represalia porque durante meses denunciamos los nexos del narcotráfico y el poder político. pic.twitter.com/eMzKy5XXV2 — Raúl Chávez (@Rauli_Chavez) February 10, 2026

Caso Goleada: presunta delincuencia organizada

La detención de Aquiles Álvarez se da en el marco del Caso Goleada, que investiga una supuesta red dedicada a delitos financieros, incluyendo irregularidades tributarias y movimientos económicos que podrían constituir lavado de activos.

Durante el operativo, ejecutado este 10 de marzo, se realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de Guayas y fueron detenidas 11 personas, entre ellas los hermanos del alcalde, Antonio y Xavier Álvarez. La Fiscalía no precisó los roles específicos de cada detenido dentro de la presunta red.

Álvarez y el Caso Triple A

Esto también es el abuso del poder. Es la retención de presos políticos, de personas que no están de acuerdo con el gobierno y que lo que hacen, en su libre servicio democrático, pronunciarse y exponerlo Raúl Chávez Asambleísta Nacional y presidente de RETO

Al momento de su detención, según informó la Fiscalía, el alcalde no portaba el grillete electrónico impuesto como medida cautelar en el Caso Triple A, relacionado con presunta comercialización ilegal de combustibles. La audiencia de juicio de este caso, inicialmente prevista para el 31 de enero de 2026, fue diferida sin nueva fecha definida, dejando en suspenso el avance de la investigación.

Cambios en el Consejo de la Judicatura



Chávez criticó la designación de Damián Larco como presidente temporal del Consejo de la Judicatura, realizada pasada la medianoche del 10 de febrero. Según él, esta decisión se tomó de manera irregular, sin respetar la línea de sucesión y pese a que la vocal suplente, Alexandra Villacís, no podía asumir temporalmente el cargo por supuestos impedimentos. Esto, aseguró, evidencia un patrón de decisiones políticas para controlar órganos clave del Estado.

El asambleísta recordó que RETO ha impulsado un juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, por presuntas irregularidades ampliamente conocidas por la ciudadanía.