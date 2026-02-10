Veloz se alínea a la idea de persecución política tras arresto de Aquiles Álvarez

La legisladora cuestionó el operativo judicial, acusó al Gobierno de intentar silenciar a la oposición y pidió vigilancia

La asambleísta Viviana Veloz llega al Complejo Judicial Norte de Quito para expresar su respaldo al alcalde Aquiles Álvarez.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, calificó como un acto de “persecución política” la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ocurrida la madrugada de este martes 10 de febrero durante un operativo ejecutado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional.

Tras conocerse el allanamiento y arresto del burgomaestre, Veloz aseguró que Ecuador ya no vive en un Estado de derecho, sino bajo lo que describió como una dictadura encabezada por el presidente Daniel Noboa, a quien acusó de intentar silenciar a la oposición política.

“Es evidente que estamos viviendo en una dictadura. Ya no estamos en un estado de derecho. Hoy la persecución política que estamos enfrentando, quienes somos parte de la Revolución Ciudadana, es pública y notoria”, afirmó la legisladora.

“Quieren silenciar a las voces críticas”, advierte Veloz

La asambleísta sostuvo que el caso contra Aquiles Álvarez responde a una estrategia para distraer a la opinión pública de lo que ocurre al interior del Consejo de la Judicatura, al que acusó de haber perdido su independencia.

“Daniel Noboa quiere silenciar a todas las voces críticas, a todos los opositores. Lo que realizan en contra de Aquiles Álvarez es persecución política para poder tener una cortina de humo y distraer de lo que sucede dentro del Consejo de la Judicatura”, señaló.

Asambleístas de la Revolución Ciudadana y simpatizantes del alcalde Aquiles Álvarez llegan al Complejo Judicial Norte de Quito para expresar su respaldo. gustavo guamán

Además, alertó que existiría información extraoficial sobre nuevos allanamientos contra asambleístas que impulsan el proceso de enjuiciamiento político a Mario Godoy, así como la supuesta creación de “falsos positivos” en su contra.

Críticas a la Judicatura y llamado a la comunidad internacional

Veloz denunció que la reciente designación en la Judicatura consolida lo que calificó como el “secuestro de la independencia judicial”, al nombrarse —según dijo— a una autoridad proveniente de la terna del Ejecutivo y no de la Corte Nacional de Justicia.

“Ayer terminaron de secuestrar lo poco que nos quedaba de independencia judicial y colocar a una persona a dirigir la Judicatura que no proviene de la terna de la Corte Nacional de Justicia, sino de la terna de la función ejecutiva”, manifestó.

Incluso, acusó a dicha autoridad de haber perdonado una deuda de 70 millones de dólares al presidente Noboa en el Servicio de Rentas Internas, mediante lo que calificó como una ley inconstitucional.

“No es una república, es una dictadura”

En un discurso enfático, la asambleísta reiteró que el país atraviesa una grave crisis democrática y llamó a la militancia y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes.

“A estar alertas en este momento, porque ya no es una república, es una dictadura. Y aquí seguiremos, firmes, sin agachar nuestra cabeza, porque tenemos que defender la patria”, expresó, recordando además palabras dichas durante el juicio político al expresidente Guillermo Lasso.

“No estamos viviendo en democracia, sino en dictadura, y han convertido al Ecuador en un narco-estado”, concluyó.

Detención de Aquiles Álvarez

La madrugada del 10 de febrero de 2026, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue allanado y detenido junto a otras diez personas por un presunto caso de lavado de activos y defraudación tributaria, según informó la Fiscalía. El alcalde ya era investigado previamente por presunto comercio irregular de combustibles dentro del denominado caso Triple A.