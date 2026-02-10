Caso Goleada: protestas y respaldo a Aquiles Álvarez en el Complejo Judicial de Quito

Manifestantes y asambleístas de la Revolución Ciudadana se concentraron en el Complejo Judicial Norte

Asambleístas de la Revolución Ciudadana y simpatizantes del alcalde Aquiles Álvarez llegan al Complejo Judicial Norte de Quito para expresar su respaldo.

Un grupo de manifestantes se concentró en los exteriores del Complejo Judicial Norte, en Quito, para mostrar su respaldo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien fue detenido y trasladado desde esa ciudad a la capital.

La detención se produjo la madrugada de este 10 de febrero de 2026, durante un allanamiento ejecutado por la Fiscalía en el marco del denominado caso Goleada, que investiga el presunto delito de delincuencia organizada. En el operativo fueron detenidas otras 10 personas, entre ellas dos hermanos del alcalde.

Durante la concentración, los asistentes corearon consignas de apoyo a Álvarez y expresaron su rechazo al presidente Daniel Noboa, a quien acusaron de instrumentalizar la justicia.

Asambleístas de la RC respaldan a Álvarez

Al lugar también acudieron Juan Andrés González y Ledy Zúñiga, asambleístas de la Revolución Ciudadana, quienes manifestaron su respaldo al alcalde detenido.

González denunció una persecución política contra quienes cuestionan al Gobierno. “Hace una semana fue Luisa González y Raúl Chávez. Hoy es Aquiles. Hay una persecución tenaz. Se ha roto toda la institucionalidad”, afirmó.

El asambleísta también cuestionó el nombramiento de Damián Larco como presidente temporal del Consejo de la Judicatura. Recordó que Larco estuvo al frente del Servicio de Rentas Internas (SRI) cuando, según dijo, “se desvaneció la deuda de la familia Noboa con el Estado”.

“Persiguen a los que denunciamos, a los que fiscalizamos”, insistió. González también se refirió a recientes declaraciones de la asambleísta Diana Jácome, quien habría advertido que “duerman con pijama porque se vienen los allanamientos”.

La asambleísta Viviana Veloz llega al Complejo Judicial Norte de Quito para expresar su respaldo al alcalde Aquiles Álvarez. gustavo guamán

En espera de la audiencia de formulación de cargos

Hasta el momento no se ha confirmado la hora de la audiencia de formulación de cargos contra Álvarez y los demás detenidos. El abogado del alcalde, Ramiro García, señaló que su defendido no puede permanecer detenido más de 24 horas sin que se formulen cargos, plazo que se cumple a las 04:00 del 11 de febrero.

García aseguró que no ha podido acceder al expediente y cuestionó las razones de la detención. “No se entienden las motivaciones. Este es un claro caso de persecución política”, sostuvo.

La asambleísta Viviana Veloz también llegó al Complejo Judicial y señaló que Noboa busca silenciar voces críticas para distraer la atención de lo que ocurre en el Consejo de la Judicatura.