¿El caso Goleada está relacionado con Triple A? Abogado de Aquiles Álvarez responde

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue detenido este 10 de febrero de 2026 por un presunto caso de lavado de activos

Ramiro García, abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, explicó este 10 de febrero de 2026 el vínculo entre el caso Goleada y el caso Triple A, en los que el burgomaestre es investigado por la Fiscalía General del Estado. Aquiles Álvarez, junto a diez personas más, permanecen detenidos por una investigación sobre presunta delincuencia organizada.

La madrugada del 10 de febrero de 2026, el alcalde Aquiles Álvarez fue allanado y detenido por la Fiscalía y la Policía Nacional, junto a otras diez personas, por un presunto caso de lavado de activos y defraudación tributaria. Álvarez ya era investigado por presunto comercio irregular de combustibles en el denominado caso Triple A.

La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el marco del denominado caso Goleada ha marcado la agenda política y judicial del país este martes 10 de febrero de 2026.



El caso Goleada es una investigación derivada de Triple A, según abogado

En declaraciones a la prensa, Ramiro García, abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, señaló que el caso Goleada se sustenta en los mismos elementos del caso Triple A que la Fiscalía General del Estado presentó en relación con el presunto comercio irregular de combustibles.

"Este nuevo proceso se refiere exactamente a los mismos hechos del denominado caso Triple A; es decir, la comercialización de combustibles de hace más de cinco años. Es lo mismo, pero con otro membrete, porque ahora le han puesto lavado de activos", sostuvo García, quien indicó que hasta el momento ha podido revisar parte del expediente del caso Goleada.

Abogado de Aquiles Álvarez dice que ya existe una investigación similar

De hecho, el abogado de Álvarez sostuvo que los hechos investigados en el denominado caso Goleada ya han sido objeto de una investigación previa por parte de Fiscalía. "Sobre este mismo tema ya hay otra investigación previa. Es decir, hay dos investigaciones previas por lo mismo", dijo.

García añadió que están a la espera de la audiencia de formulación de cargos y sostuvo que la posibilidad de que se dicte prisión preventiva contra Aquiles Álvarez sería ilegal. "Hay que tener en cuenta que el alcalde se presenta dos veces por semana ante la Fiscalía y utiliza un dispositivo electrónico, por lo que no existe ninguna posibilidad de evasión de la justicia".

