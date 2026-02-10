Expectativa por la hora de audiencia de Aquiles Álvarez en el caso Goleada

Más de cuatro horas después de su arribo al Complejo Judicial Norte, en Quito, este martes 10 de febrero de 2026, se mantiene la espera por la audiencia de formulación de cargos dentro del caso Goleada, en el que la Fiscalía investiga un presunto delito de delincuencia organizada.

Álvarez permanece en la Unidad Anticorrupción del Complejo Judicial Norte, mientras en el lugar continúa con resguardo policial. El ingreso se encuentra cercado, con al menos cinco agentes apostados en el perímetro, y sobre la avenida Amazonas se instaló una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) móvil con más uniformados que vigilan la zona.

Defensa advierte plazos legales y falta de acceso al expediente

Ramiro García, abogado defensor del alcalde, señaló que hasta el momento se desconoce la hora en que se realizará la diligencia. Recordó que su cliente no puede permanecer detenido más de 24 horas sin que se instale la audiencia, plazo que se cumplirá a las 04:00 del 11 de febrero.

El jurista cuestionó las circunstancias de la detención y afirmó que no ha podido acceder de manera completa al expediente del caso, por lo que las razones de la detención no se entienden con exactitud.

En declaraciones a medios de comunicación, indicó que Aquiles Álvarez se encuentra bien y calificó el proceso como un “claro caso de persecución política”.

Cuestionamientos al operativo y contexto político

El alcalde de Guayaquil fue detenido en la mañana de este 10 de febrero, junto a otras 10 personas, entre ellos sus dos hermanos, durante allanamientos ejecutados por la Fiscalía en Guayaquil, en el marco del caso Goleada. Posteriormente, los aprehendidos fueron trasladados a Quito y permanecen a la espera de la formulación de cargos.

García también se refirió al dinero en efectivo hallado durante los operativos y aseguró que en la vivienda de Álvarez “no se encontró ni un centavo”. En ese sentido, cuestionó la magnitud del despliegue policial y sostuvo que la Fiscalía pudo haber procedido de otra manera.

“Para todos está claro que una formulación de cargos se pudo hacer con una notificación, pero se hizo una privación de libertad con un operativo que no se hace ni con los narcotraficantes”, afirmó.

El abogado agregó que, a su criterio, el caso estaría siendo utilizado como una “cortina de humo” y señaló que coincide con la semana en la que la Asamblea Nacional debe definir la situación de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

“Es el mismo caso Triple A con otro membrete. Es una payasada. Lo que querían era la foto”, concluyó el defensor del alcalde, mientras en el Complejo Judicial Norte continúa la expectativa por la instalación de la audiencia.

