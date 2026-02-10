Abogado de Aquiles Álvarez cuestiona detención y denuncia “show” en caso Goleada

Ramiro García dijo que la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, coincide con el juicio político contra Godoy

Ramiro García, abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, llegó a la Unidad Anticorrupción del Complejo Judicial Norte para la audiencia de formulación de cargos en el caso Goleada.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, permanece desde la mañana de este 10 de febrero de 2026 en la Unidad Anticorrupción del Complejo Judicial Norte, en Quito, tras ser detenido junto a otras 10 personas en allanamientos ejecutados por la Fiscalía dentro del denominado caso Goleada, por presunta delincuencia organizada.

Los aprehendidos fueron trasladados desde Guayaquil a la capital y se mantienen a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Sin embargo, la defensa del alcalde cuestionó el procedimiento y aseguró desconocer las razones concretas de la detención.

Antes del mediodía, el abogado de Álvarez, Ramiro García, llegó a la Unidad Anticorrupción y afirmó que no ha tenido acceso al expediente fiscal. “No sabemos de qué se trata exactamente la aprehensión ni a qué hora se realizará la audiencia”, señaló. Recordó, además, que su defendido no puede permanecer detenido por más de 24 horas sin que se formulen cargos.

Álvarez está procesado por Triple A y tenía grillete

García explicó que Álvarez no portaba el grillete electrónico al momento de su detención porque el dispositivo estaba cargándose. Añadió que el lunes 9 de febrero el alcalde acudió a la Fiscalía para cumplir con las medidas dispuestas dentro del caso Triple A, proceso en el que, dijo, se han respetado todas las disposiciones judiciales.

"Aquiles Álvarez es preso de la persecución política": RC sobre el caso Goleada Leer más

En relación con el dinero en efectivo hallado durante los allanamientos, el abogado aseguró que en la casa de Aquiles Álvarez no se encontró ni un centavo.

El defensor cuestionó la magnitud del operativo y sostuvo que la Fiscalía pudo haber actuado de otra forma. “Para todos está claro que una formulación de cargos se pudo hacer con una notificación, pero se hizo una privación de libertad con un operativo que no se hace con los narcotraficantes”, afirmó.

¿Por qué se inicia el caso Goleada?

Según García, el caso Goleada sería una derivación del proceso conocido como Triple A, aunque insistió en que aún no ha podido revisar el expediente en su totalidad. En ese contexto, sugirió que la detención tendría un trasfondo político.

Guschmer: Aquiles Álvarez "tendrá que contestar sobre el dinero en fundas" Leer más

“Es evidente que se está utilizando este caso como una cortina de humo”, dijo, al señalar que coincide con la semana en la que la Asamblea Nacional debe definir la situación de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, se pronuncia tras la detención y traslado del alcalde de Guayaquil a Quito en el marco del #CasoGoleada. pic.twitter.com/fi3PpaePkL — Diario Expreso (@Expresoec) February 10, 2026

“Es el mismo caso Triple A con otro membrete. Es una payasada. Lo que querían era la foto”, concluyó el abogado del alcalde, mientras se mantiene la espera por la diligencia judicial que definirá la situación legal de Aquiles Álvarez.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!