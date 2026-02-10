Tatiana Coronel: “Guayaquil no se arrodilló ayer y no lo hará hoy”

Sin oposición presente y sin responder preguntas de la prensa, concejales de Guayaquil expresaron su respaldo al alcalde Aquiles Álvarez, mientras la vicealcaldesa Tatiana Coronel denunció una presunta persecución política y evitó responder a las interrogantes planteadas por EXPRESO durante su comparecencia pública.

Coronel se pronunció luego de la detención del alcalde en el marco del denominado caso Goleada y aseguró que el Concejo Municipal permanecerá atento al desarrollo del proceso judicial. Durante su intervención, afirmó que “gobernar desde el miedo no es el camino” y sostuvo que el cabildo no permitirá lo que considera una vulneración de los principios democráticos.

“Gobernar desde el miedo no es el camino, y este Concejo Municipal no va a aceptar la persecución política. Además, parecen desconocer la historia de Guayaquil. Esta ciudad no se arrodilló ante el rey de España cuando gobernaba el imperio más poderoso del mundo; no se arrodilló ayer y no lo hará hoy. Estaremos atentos a lo que suceda en las próximas horas y, si tenemos que salir a las calles, lo vamos a hacer. Utilizaremos todos los mecanismos democráticos que tengamos para defendernos y alcanzar la verdadera justicia que tanta falta nos hace”, recalcó.

La jornada marcada por la detención del alcalde

La mañana de este martes 10 de febrero de 2026, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron allanamientos simultáneos en la provincia del Guayas dentro del denominado caso Goleada, una investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. Como resultado del operativo, 11 personas fueron detenidas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez.

Tras su detención, los procesados fueron trasladados a la Unidad Anticorrupción del Complejo Judicial Norte, en Quito, donde permanecen a la espera de la audiencia de formulación de cargos que definirá su situación jurídica. Durante la jornada, la defensa del alcalde cuestionó el procedimiento y señaló que aún no ha tenido acceso al expediente fiscal, mientras las autoridades continúan con las diligencias judiciales correspondientes.

