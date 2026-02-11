Así fue el operativo para detener a Aquiles Álvarez: videos revelan lo ocurrido

El alcalde de Guayaquil fue detenido a las 04:15 del 10 de febrero de 2026.

La operación policial que terminó con la detención del alcalde Aquiles Álvarez no fue un procedimiento administrativo discreto. Videos de seguridad y grabaciones del operativo, filtrados y difundidos por simpatizantes de la Revolución Ciudadana, revelan la magnitud de fuerza utilizada durante la madrugada en el marco del Caso Goleada.

Madrugada de operativo

El material audiovisual detalla cronológicamente la incursión. A las 04:10, una columna de cuatro vehículos tácticos ingresó a la urbanización privada, en Samborondón. Según se observa en los registros de garita, los agentes no solicitaron autorización ni hubo diálogo con la guardianía; los automotores avanzaron directamente hacia la residencia del funcionario sin signos de forcejeo en el acceso principal.

Lo que vimos hoy NO fue un procedimiento técnico ni respetuoso del debido proceso.



Un convoy de más de 25 personas encapuchadas, sin identificarse, sometiendo a los guardias de la garita de una urbanización privada para ingresar por la fuerza a un domicilio.



El segmento más sensible de las filtraciones corresponde al interior del inmueble. Un grupo de efectivos portando armas largas y linternas tácticas, subió hasta la planta alta.

En el video se observa cómo los uniformados irrumpen en la habitación matrimonial. El haz de luz de las armas apunta directamente a la cama, sorprendiendo al alcalde y a su esposa. En medio de la confusión, se escucha la orden perentoria para que la cónyuge se retire a cambiarse de ropa, mientras Aquiles Álvarez, visiblemente aturdido, levanta las manos, y se tira al piso.

Visiblemente tímido, recibe la orden de ponerse de pie para el respectivo cacheo corporal.

La escena, calificada por sus coidearios como un "exceso de fuerza" y una forma de humillación política, muestra al burgomaestre sometido en su propio dormitorio.

Caso Aquiles....como se puede apreciar las pruebas fueron sembradas, el piso donde es detenido el Alcalde, no es el mismo piso donde se dice mostrar el dinero. Quien va a dejar 160 mil dls, lejos de su vista. Las mentiras y falsedades no soportan la carga del tiempo. pic.twitter.com/vSZMX5RjLx — Fausto González J.Abg. (@fausto973) February 11, 2026

La evidencia del grillete

Más allá del impacto mediático, las imágenes tienen un valor probatorio para la Fiscalía. En el momento en que Álvarez se encuentra en el suelo y posteriormente de pie en ropa de dormir, se visualizan sus tobillos.

El registro audiovisual reafirma la hipótesis del Ministerio del Interior: al momento de la captura, el alcalde no portaba el grillete electrónico dispuesto en el Caso Triple A. Esta evidencia visual corrobora el informe de los agentes aprehensores y contradice la versión inicial de la defensa técnica, complicando la situación jurídica del funcionario en la audiencia de formulación de cargos que se desarrolla en Quito.

