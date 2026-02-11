Audiencia de formulación de cargos por corrupción se instala esta medianoche en Quito

Pasada la medianoche de este miércoles, los equipos de abogados de los 11 detenidos en el marco del Caso Goleada empezaron a llegar al Complejo Judicial Norte de Quito, justo antes del inicio de la audiencia de formulación de cargos.

RELACIONADAS Defensa de Aquiles Álvarez difunde imágenes del alcalde portando el grillete

La diligencia estará a cargo del juez Jairo García, de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción, y se prevé que comience a las 00:30

Según las autoridades, la audiencia será reservada, por lo que no se permitirá el ingreso de los medios de comunicación. Durante la sesión, se determinará si los detenidos deberán cumplir prisión preventiva o si podrán continuar su proceso en libertad.

#AHORA | #CasoGoleada: se instala la audiencia de formulación de cargos contra Aquiles Á., Antonio Á., Xavier Á. y 8 personas más. #FiscalíaEc los investiga por presunta #DelincuenciaOrganizada con fines de #LavadoDeActivos y #DefraudaciónTributaria. pic.twitter.com/I9uU4n03Lp — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 11, 2026

Los 11 aprehendidos fueron trasladados a Quito para enfrentar esta audiencia clave dentro del Caso Goleada, que ha captado la atención nacional por su relación con delitos de corrupción.

¿Cuándo y dónde se dio la detención de Aquiles Álvarez?

Álvarez fue detenido la madrugada del martes 10 de febrero, junto a otras 10 personas, en el marco de una investigación fiscal denominada por la Fiscalía Caso Goleada. Tras varios operativos simultáneos se ordenó detenciones con fines de formulación de cargos en lo que se considera una presunta estructura de delincuencia organizada vinculada a lavado de activos y defraudación tributaria.

Defensa Aquiles Álvarez difundió imágenes de él portando el grillete electrónico

La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, difundió en redes sociales fotografías en las que se observa al funcionario portando el grillete electrónico, luego de que la Fiscalía informara en la mañana que no llevaba el dispositivo al momento de su detención durante el operativo del caso Goleada.

El abogado Ramiro García señaló que las imágenes fueron tomadas horas después de la aprehensión y explicó que el dispositivo no estaba colocado inicialmente porque se encontraba en proceso de carga. La publicación se dio en medio del debate público generado por el cumplimiento de la medida cautelar mientras continúa la expectativa por la audiencia de formulación de cargos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!