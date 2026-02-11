Cristiano Ronaldo y la posibilidad de volver al Sporting: estudian pagar 50 millones

La tensión con Al Nassr abre la puerta al regreso del hijo pródigo al club donde comenzó su carrera profesional

Sería la noticia del 2026. Cristiano Ronaldo podría regresar al Sporting de Lisboa de Portugal y dejar atrás al Al Nassr de Arabia Saudita, con todos sus millones de por medio. La posibilidad empieza a tomar fuerza en Europa y, de concretarse, sería una auténtica locura en el país donde nació CR7, el hijo pródigo que nunca dejó de ser referencia.

El rumor retumba con intensidad en el Viejo Continente. A sus 41 años y con cinco Balones de Oro en la vitrina, el nombre de Ronaldo vuelve a sacudir el mercado. El periódico británico The i Paper señaló que los dirigentes saudíes no quedaron nada conformes con la negativa del portugués a disputar un compromiso la semana pasada. En el entorno del club existe la convicción de que ningún futbolista, por más leyenda que sea, puede anteponer sus intereses personales a los objetivos institucionales. Todo hace pensar que el idilio entre el astro y la dirigencia comienza a resquebrajarse.

Un valor de 50 millones de dólares

Desde Alemania, el diario Bild fue más allá: “Si el jugador portugués, insatisfecho, busca un traspaso este verano, el club no tiene intención de impedirlo. Sin embargo, la condición es que se pague la cláusula de rescisión, que ronda los 50 millones de euros y entra en vigor durante el mercado estival”. Una cifra alta, pero no imposible cuando se trata de uno de los futbolistas más mediáticos del planeta.

Según los reportes, Ronaldo vería con buenos ojos un reencuentro con el Sporting, el club que lo formó y lo lanzó al estrellato. Desde una perspectiva emocional, el movimiento sería perfecto: volver a casa, al estadio que lo vio crecer, al equipo donde comenzó a forjar su carácter competitivo. En lo deportivo, tampoco suena descabellado. El Sporting se clasificó recientemente a los octavos de final de la Liga de Campeones, un escenario que seduce a cualquier competidor nato.

La gran pregunta es si el club lisboeta podrá reunir los 50 millones de euros necesarios para concretar el retorno del astro. Las arcas no están vacías. En los últimos años ha realizado ventas millonarias y, el verano pasado, ingresó cerca de 43 millones de euros por el traspaso del delantero sueco Viktor Gyökeres. El sueño está sobre la mesa. Falta ver si los números y la nostalgia logran abrazarse en un mismo destino.

