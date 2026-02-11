Barcelona SC: Matías Oyola, presidente de la Comisión de Fútbol

El exjugador del equipo fue designado en el cargo tras el procesamiento de David Álvarez en el denominado caso Goleada

Matías Oyola ahora es el nuevo presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona

Matías Oyola fue designado como nuevo presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona Sporting Club, tras el procesamiento de David Álvarez en el denominado caso Goleada. La decisión se tomó el martes 10 de febrero en medio de un complejo contexto institucional que atraviesa el club torero.

El club busca mantener la estabilidad deportiva mientras se resuelve la situación legal de varios de sus directivos. En ese escenario, Oyola asume un rol clave dentro de la estructura futbolística de la institución.

El exmediocampista, referente histórico y excapitán del ‘Ídolo del Astillero’, tendrá ahora la responsabilidad de encabezar la planificación deportiva y dar continuidad al proyecto del primer equipo en una etapa marcada por la incertidumbre.

Llegada de Oyola como Director Deportivo de la institución

Oyola ya venía desempeñando un cargo dentro del club hasta que se dieron las detenciones de los Álvarez. De acuerdo con registros del miércoles 2 de julio del 2025, el exfutbolista tenía la figura de director deportivo de Barcelona SC, cargo que asumió en reemplazo de Carlos Alfaro Moreno.

Desde su llegada a la dirección deportiva, el exjugador ha estado involucrado en la planificación de la plantilla y en la toma de decisiones estratégicas relacionadas con el armado del equipo. Ahora, su responsabilidad será aún mayor al frente de la Comisión de Fútbol.

Caso Goleada y el impacto al club torero

Matias Oyola llega en reemplazo de David Álvarez, quién llegó a inicios de 2026 al club canario por invitación del presidente Antonio Álvarez, quien además es su primo. Ambos formaban parte del directorio que encabezaba la actual administración.

No obstante, el martes 10 de febrero de 2026, David Álvarez fue detenido en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada, relacionada con posibles delitos de lavado de activos y defraudación tributaria. En el proceso también está involucrado el presidente del club, Antonio Álvarez.

Barcelona SC y su foco en la Copa Libertadores

Por otro lado, el primer equipo continúa con su preparación de cara al primer gran desafío de 2026: el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores ante Argentinos Juniors.

Matías Oyola y César Farías en el entrenamiento de Barcelona SC. Jerson Ruiz

El partido de ida se disputará el próximo 18 de febrero en el estadio Monumental Banco Pichincha y representa un compromiso clave para las aspiraciones del club en la temporada. Superar la Fase 2 permitiría a Barcelona SC avanzar en el torneo y seguir en la pelea para asegurar competencia internacional durante 2026, uno de los principales objetivos deportivos del año.

