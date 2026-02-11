Atlético de Madrid vs Barcelona: EN VIVO, horario y TV en Ecuador por la Copa del Rey

El Metropolitano será el escenario del primer asalto entre dos gigantes que sueñan con la final de la Copa del Rey en Sevilla

Este jueves 12 de febrero, el fútbol español se paraliza con un duelo bravo por la Copa del Rey: Atlético de Madrid vs. FC Barcelona, el primer asalto de la semifinal en el estadio Riyadh Air Metropolitano. En Ecuador se podrá seguir desde las 15:00 por la señal de El Canal del Fútbol y en el minuto a minuto de expreso.ec.

RELACIONADAS LigaPro 2026 inicia el 20 de febrero con cambios clave en clasificación internacional

No es un juego más. Es una serie que define carácter, jerarquía y ambición. El sorteo emparejó a dos gigantes, a dos de los máximos favoritos para levantar el trofeo en La Cartuja, en Sevilla. El que salga vivo de esta batalla tendrá medio boleto a la gran final.

Goleadores de la Copa del Rey

32 títulos tiene el FC Barcelona

Emelec ficha a Ángelo Mina y se alista un duelo de hermanos en el Clásico Leer más

El Barcelona llega con su historia a cuestas. Es el Rey de Copas: 32 títulos oficiales adornan sus vitrinas y sostienen su estirpe copera. El Atlético, con 10 trofeos, no se queda atrás. Los colchoneros saben competir estas instancias, saben sufrir y golpear cuando el rival pestañea. En el Metropolitano se hacen fuertes, convierten la presión en combustible.

Esta rivalidad vuelve a encenderse con cuentas pendientes. En las semifinales de 2025 regalaron una serie inolvidable. En la ida, en Montjuïc, firmaron un 4-4 de locura: el Barça levantó un 0-2, pero el Atlético rescató el empate en los minutos finales. En la vuelta, la historia fue más cerrada, más tensa. Un solitario 0-1 selló el pase azulgrana a la final, dejando al equipo madrileño con la espina clavada.

Aquí podrás ver el partido en vivo del Atlético de Madrid y FC Barcelona

Hoy la historia empieza de nuevo. Noventa minutos para marcar territorio, para imponer condiciones, para dar el primer golpe. El Atlético quiere revancha. El Barça quiere reafirmar su reinado. La Copa del Rey no admite distracciones. Y cuando suena el silbato, solo sobrevive el que sabe competir bajo fuego.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!