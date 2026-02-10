Expreso
Noche Amarilla en Quito
Los organizadores y parte de las exglorias dieron la rueda de prensa oficial este martes 10 de noviembre.Jaime Jaramillo / Expreso

Noche Amarilla 2026 en Quito: fecha, estadio, partido y precios de entradas

Barcelona SC jugará ante Aucas en la presentación ante el público capitalino. Un partido de exglorias complementará la fiesta

Con el eslogan “La Única Noche en la que sale el Sol”, Barcelona SC presentará en Quito a su plantilla, este viernes 13 de febrero en la tercera edición de la Noche Amarilla capitalina.

La sede será el estadio Olímpico Atahualpa y el evento central un partido amistoso ante Aucas. En la previa habrá un partido de exglorias entre Barcelona y Liga de Quito. Así lo anunció este martes 10 de febrero la organización en la rueda de prensa oficial.

José Francisco Cevallos y Franklin 'El Mago' Salas, serán algunas de los exjugadores que tendrán participación en la velada, así lo anunciaron este martes 10 de febrero en la rueda de prensa oficial. “Es un llamado a que asistan a vivir una noche llena de espectáculo, fiesta y algarabía, donde además de conocer a los jugadores del equipo principal de Barcelona y Aucas, nos podrán volver a ver a nosotros”, dijo Cevallos.

El Mago Salas acotó: “Nos hemos juntado algunos excompañeros para poder brindar un buen espectáculo a los aficionados que asistan”, dijo sonre el partido que servirá también de despedida para Máximo Banguera.

Como es habitual en las Noches Amarillas, se prevé una fiesta de luces, dones y juegos pirotécnicos que servirán de antesala al llamado de los jugadores, para luego dar paso al compromiso ante Aucas.

Partido de exglorias complementarán

La nostalgia se apoderará de los asistentes a la fiesta, pues antes del cotejo principal, las exglorias de Barcelona SC y Liga de Quito recordarán duelos apasionantes como la final de 1990 en el mismo escenario.

Por el lado de los canarios estarán: Máximo Banguera, Jimmy Montanero, Nicolás Asencio, José Gavica, Matías Oyola, Felipe Caicedo —quien recientemente anunció su retiro—, Jaime Iván Kaviedes, el propio Cevallos, entre otros.

Ya por el lado de los universitarios, saltarán nombres como los de Diego Armando Calderón, Patricio Urrutia, Paúl Ambrosi, Joffre Guerrón, Franklin Salas, Luis Bolaños, Walter Calderón, Agustín Delgado y algunos más.

Antecedente de ediciones anteriores

En las dos ediciones pasadas de la Noche Amarilla, también desarrolladas en el Atahualpa, Barcelona SC enfrentó a Deportivo Quito. En ambas ocasiones perdió 1-2 (2024) y 2-3 (2025).

Localidades y precios de entradas

Los precios de las entradas son los siguientes: General $17, Preferencia $22, Tribuna $26 y Palco $45.

