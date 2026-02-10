Chelsea vs Leeds United HOY: Hora y dónde ver EN VIVO el partido de Moisés Caicedo

El volante tricolor vuelve a la acción en la Premier League este martes 10 de febrero. Buscan estar entre los primeros

Este martes 10 de febrero, Chelsea, con la presencia indiscutida del ecuatoriano Moisés Caicedo, vuelve a la actividad en Stamford Bridge. Desde las 14:30 (hora de Ecuador), los dirigidos por Liam Rosenior reciben a Leeds United, por la fecha 26 de la Premier League.

La intención para el equipo de Niño Moi es sostener la ruta de la victoria, tras el 3-1 logrado como visitante frente a Wolverhampton en la pasada jornada del torneo inglés. Este triunfo los dejó en la quinta casilla de la tabla, con 43 unidades.

Aunque está lejos de pelear por el título, la posición para los londinenses es vital, para mantenerse en ubicaciones que garanticen la clasificación a la siguiente edición de Champions League.

Leeds United llega ganando para el duelo ante Chelsea, por la fecha 26 de la Premier League. CORTESIA

Liverpool, que juega mañana contra Sunderland, les pisa los talones a los blues con 39 puntos, razón por la que el triunfo en casa es la meta a conseguir hoy y así evitar que se acerque.

En caso de ganar, Chelsea subiría al cuarto puesto, pero tendría que esperar al cotejo de Manchester United (44) ante West Ham (15:15).

Aprovecharse de un rival aminorado es el fin. Leeds tan solo suma 29 unidades y está en el puesto 16. Esto a pesar de que llegan con el triunfo (3-1) ante Nottingham Forest.

En el caso del tricolor Moisés Caicedo, repetirá en el once estelar de los blues y hará dupla con el mediocampista argentino Enzo Fernández. Estos dos se han consolidado como eje del equipo en cada uno de los torneos que disputan en la actual campaña.

¿Qué canales transmite EN VIVO Chelsea vs Leeds en la Premier League?

Este compromiso en Stamford Bridge, de gran importancia para el conjunto donde milita el ecuatoriano, podrá ser disfrutado por toda la afición sudamericana por las señales de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

EN VIVO | Chelsea vs Leeds en Premier League hoy

