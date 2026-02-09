Histórica cifra: 120 ecuatorianos compiten en el fútbol internacional en 2026

El crecimiento del fútbol ecuatoriano se evidencia con una cifra récord de 120 jugadores militando en el extranjero

Niño 'Moi' es uno de los referentes de Ecuador en el extranjero.

Más de un centenar de futbolistas ecuatorianos tienen ya presencia en el fútbol extranjero. Y es que el país se ha convertido en uno de los mayores exportadores de deportistas a nivel sudamericano, superando con creces las cifras que manejaba en años anteriores.

Europa, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y Asia han sido los destinos y residencias de los ecuatorianos en este nuevo año, quienes aun quedan pendientes de explorar nuevas ligas en África y Oceanía.

La historia menciona a Julio Romo Leroux como el primer jugador ecuatoriano en jugar en el extranjero (específicamente en el América de Cali en 1931) y más de 90 años después, Bruno Caicedo data como el ultimo tricolor en salir de LigaPro y hacerse internacional.

¿Cuál es el lugar preferido para los ecuatorianos?

Eryc Castillo es uno de los jugadores ecuatorianos más destacados en Perú. Alianza Lima

En los últimos años, el mercado internacional ha puesto su atención en el fútbol ecuatoriano, impulsado por el talento y la fortaleza física que han demostrado los jugadores tricolores, además de un costo más accesible en comparación con futbolistas de nacionalidades como la argentina, brasileña, uruguaya o colombiana.

Aún así, el país en el que más compatriotas jugarán en este 2026 está más cerca de lo que parece, lo cual podría ser la razón de la impensada tendencia de esta temporada.

Perú figura como el país donde juegan y residen más futbolistas ecuatorianos, con un total de 20, superando a países como México (que históricamente se ha interesado en jugadores de la Mitad del Mundo) y Brasil.

Esta tendencia es relativamente reciente y podría afirmarse que se ha intensificado en el último mercado de fichajes. Uno de los factores que podría influir en la decisión de los futbolistas de trasladarse al país vecino del sur es el aspecto económico, ya que es bien sabido que, en un país de gran dimensión como Perú, los clubes más laureados mantienen una economía estable que les permite ofrecer mejores salarios a sus jugadores extranjeros.

Amplia presencia de ecuatorianos en Europa

Pese a que en Sudamérica Ecuador tenga su mayor presencia en el futbol internacional (63), hemos llegado hasta Europa (35), Asia (6), y ,Centro y Norteamérica (16) con varios deportistas que ya se han asentado como figuras y referentes de sus equipos.

Uno de ellos es Moisés Caicedo, referente en el mediocampo del Chelsea, quien integra el grupo de cinco jugadores ecuatorianos que actualmente desarrollan su fútbol en la Premier League y en el sistema de ligas inglesas con sus respectivos clubes: Piero Hincapié (Arsenal), Nilson Angulo (Sunderland), Jeremy Sarmiento (Middlesbrough) y Malcom Dacosta (Bournemouth Sub-18).

¿Quiénes son estos jugadores?

Perú, Bolivia, México, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra y España son algunos de los países donde se concentra la mayor cantidad de futbolistas ecuatorianos que militan en el exterior. En el continente europeo, Inglaterra se posiciona como el país con más ecuatorianos en su liga, con un total de cinco jugadores.

Los 120 futbolistas ecuatorianos que militarán este 2026 en el futbol extranjero son:

Abel Casquete – Alianza Universidad (Perú)

Adolfo Muñoz – UTC (Perú)

Adonis Preciado – Xolos Tijuana (México)

Alan Franco – Atlético Mineiro (Brasil)

Alan Minda – Atlético Mineiro (Brasil)

Alfred Caicedo – Cádiz CF (España)

Allen Obando – Inter de Miami (Estados Unidos)

Anderson Julio – FC Dallas (Estados Unidos)

Andrés Micolta – Pachuca (México)

Ángel Ledesma – Alianza UDH (Perú)

Ángel Quiñónez – Real Oruro (Bolivia)

Ángelo Preciado – Atlético Mineiro (Brasil)

Anthony Valencia – Royal Amberes FC (Bélgica)

Bismark Sánchez – Ghaz Al-Shamal SC (Irak)

Bruno Caicedo – Vancouver Whitecaps (Canadá)

Bryan Angulo – Deportivo Moquegua (Perú)

Bryan Cabezas – Universitario de Vinto (Bolivia)

Bryan Ramírez – FC Cincinnati (Estados Unidos)

Bryan Rivera – Estudiantes de Mérida (Venezuela)

Byron Angulo – CD Malacateco (Guatemala)

Carlos Garcés – Cienciano (Perú)

Carlos Gruezo – Santos Laguna (México)

Christian Alemán – Bolívar (Bolivia)

Christian Loor – Botafogo (Brasil)

Cristhoper Zambrano – Al-Taawoun FC (Arabia Saudita)

Cristian Penilla – Alianza Atlético (Perú)

Cristian Ramírez – Lokomotiv Moscú (Rusia)

Daniel Porozo – Real Oruro (Bolivia)

Dany Cetré – ADI Metapán (El Salvador)

Darío Pazmiño – Al-Talaba SC (Irak)

Davis Bautista – Eintracht Fráncfort (Alemania)

Denil Castillo – Midtjylland (Dinamarca)

Diego Almeida – SD Huesca B (España)

Edgar Lastre – Deportivo Moquegua (Perú)

Edison Gruezo – Querétaro (México)

Elías Legendre Quiñónez – Stade Rennais FC (Francia)

Enner Valencia – Pachuca (México)

Eric Castillo – Alianza Lima (Perú)

Erick Ferigra – AE Larisa (Grecia)

Felipe Mejía – Universitario de Vinto (Bolivia)

Félix Torres – Internacional (Brasil)

Fernando Gaibor – Alianza Lima (Perú)

Gonzalo Plata – Flamengo (Brasil)

Hernán Galíndez – Huracán (Argentina)

Jackson Porozo – Xolos Tijuana (México)

Jair Collahuazo – New York Red Bulls II (Estados Unidos)

Jairo Vélez – Alianza Lima (Perú)

Jean Riascos – Club ABB (Bolivia)

Jefferson Intriago – Mazatlán (México)

Jeremy Arévalo – VfB Stuttgart (Alemania)

Jeremy Sarmiento – Middlesbrough FC (Inglaterra)

Jhafets Reyes – FC Cartagena (España)

Jhoanner Chávez – RC Lens (Francia)

Jhoel Maya – Kryvbas Kryvyi Rih (Ucrania)

Jhojan Julio – Querétaro (México)

Jhon Jairo Sánchez – Club Guaraní (Paraguay)

Joao Ortiz – Portland Timbers (Estados Unidos)

Joao Quiñónez – Real Oruro (Bolivia)

Joao Robin Rojas – ADT Tarma (Perú)

Joel Valencia – Zagłębie Sosnowiec (Polonia)

Joffre Escobar – CSD Xelajú MC (Guatemala)

Johan Padilla – Rancho Santana FC (Nicaragua)

John Mercado – AC Sparta Praga (República Checa)

John Narváez – ADT Tarma (Perú)

John Yeboah – Venezia FC (Italia)

Jonathan Betancourt – FC Cajamarca (Perú)

Jonathan Perlaza – Querétaro (México)

Jordan Rezabala – Neftchi Bakú PFK (Azerbaiyán)

Jordan Sierra – Mazatlán (México)

Jordi Govea – NK Olimpija Ljubljana (Eslovenia)

Jordy Caicedo – Huracán (Argentina)

Jorge Pinos – Cobresal (Chile)

José Carabalí – Universitario (Perú)

José Cifuentes – Toronto FC (Canadá)

José Hurtado – Bragantino (Brasil)

Juan Sebastián Rodríguez – CD Tondela (Portugal)

Justin Cuero – FC Orenburg (Rusia)

Kavier Ortiz – Metropolitanos FC (Venezuela)

Kendry Páez – River Plate (Argentina)

Keny Arroyo – Cruzeiro (Brasil)

Kevin Becerra – Cienciano (Perú)

Kevin Mina – Guabirá (Bolivia)

Kevin Rodríguez – Union Saint-Gilloise (Bélgica)

Kevin Varas Marcillo – Calcio Padova (Italia)

Kike Saverio – EC Vitória (Brasil)

Leonardo Campana – New England Revolution (Estados Unidos)

Leonardo Realpe – Famalicão (Portugal)

Luis Adrián Caicedo – Always Ready (Bolivia)

Luis Arce – UTC (Perú)

Luis Caicedo – Estudiantes de Mérida (Venezuela)

Luis Gómez – ADT Tarma (Perú)

Maicon Solís – Nacional Potosí (Bolivia)

Malcom Dacosta – Bournemouth (Inglaterra)

Marcos Zambrano – Real Salt Lake (Estados Unidos)

Mario Córdova – Birkirkara FC (Malta)

Marlon De Jesús – UTC (Perú)

Michael Carcelén – Querétaro (México)

Moisés Caicedo – Chelsea (Inglaterra)

Moisés Ramírez – AE Kifisia (Grecia)

Nilson Angulo – Sunderland (Inglaterra)

Óscar Zambrano – Maribor (Eslovenia)

Patrickson Delgado – FC Dallas (Estados Unidos)

Pedro Fidel – Almería (España)

Pedro Vite – Pumas UNAM (México)

Pervis Estupiñán – AC Milan (Italia)

Piero Hincapié – Arsenal (Inglaterra)

Renny Cabezas – Deportivo Carchá (Guatemala)

Renny Folleco – Atlético de Mictlán (Guatemala)

Robert Arboleda – São Paulo (Brasil)

Ronny Biojó – ADT Tarma (Perú)

Sebastián González – Shabab Al-Ahli (Emiratos Árabes Unidos)

Segundo Portocarrero – Chadormalu SC (Irán)

Sergio Mina – Juventud Pinulteca (Guatemala)

Stalin Caicedo – Once Caldas (Colombia)

Stiven Plaza – AFC Chindia Târgoviște (Rumania)

Walter Chalá – Oriente Petrolero (Bolivia)

Willian Pacho – PSG (Francia)

Wílter Ayoví – Comerciantes Unidos (Perú)

Xavier Arreaga – Bolívar (Bolivia)

Yaimar Medina – KRC Genk (Bélgica)

