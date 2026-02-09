Polémica por Messi Experience: Barcelona SC niega responsabilidad sobre organización

El club amarillo señaló que solo alquiló el estadio Monumental y que la producción del evento estuvo a cargo de una empresa

Los reclamos de las personas que asistieron a la denominada Messi Experience en el estadio Monumental no tardaron en tomarse las redes sociales. Ante la ola de críticas y comentarios negativos, Barcelona Sporting Club salió al frente para aclarar su postura y deslindar cualquier responsabilidad en la organización del evento.

A través de un comunicado oficial, el club amarillo informó a su hinchada que el espectáculo denominado “El Partido de la Historia” fue organizado y producido íntegramente por la empresa organizadora.

Bryan Carabalí, del Barcelona, intenta eludir la marca de Noah Allen, lateral del Inter Miami. ALEX LIMA

En ese sentido, Barcelona SC dejó en claro que su participación se limitó exclusivamente al alquiler del estadio Monumental Banco Pichincha y a la presencia del primer equipo como invitado para disputar un partido amistoso. Luego del partido hubo muchos reclamos por los que fueron al sector de Messi Experience.

Lo que dijo Barcelona SC

El club habló del rol que tuvieron

El club recalcó que no tuvo intervención alguna en la organización, producción, logística u operación del evento. Asimismo, precisó que la planificación y coordinación en materia de seguridad con los entes correspondientes fue realizada directamente por la empresa organizadora, sin participación ni injerencia de Barcelona Sporting Club.

Ante los reclamos expresados por varios asistentes, la institución enfatizó que no es responsable de la planificación ni de la ejecución del evento, por lo que cualquier inconveniente o malestar generado no se encuentra bajo su competencia. En consecuencia, los reclamos y solicitudes deberán ser canalizados directamente con el responsable del espectáculo.

Finalmente, Barcelona SC agradeció la comprensión de su hinchada y reiteró su compromiso, aclarando su rol dentro del evento y reafirmando su respeto hacia los aficionados que asistieron al estadio.

