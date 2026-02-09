Roberto 'La Tuka' Ordóñez es el nuevo refuerzo de Deportivo Quito para 2026

El experimentado delantero Roberto Ordóñez fue presentado como refuerzo de Deportivo Quito, que busca el ascenso a la Serie B

La mañana del lunes 9 de febrero, Deportivo Quito realizó la presentación oficial de su refuerzo estrella para el torneo de segunda categoría: el delantero Roberto Ordóñez.

La Tuka, que la temporada 2025 fue clave para el ascenso de Cuenca Juniors a la Serie B, aceptó el reto de liderar a los chullas en 2026, con la meta de regresar a la primera categoría."Contento y a la vez sorprendido por este gran recibimiento. Feliz por ver la fiebre por la Tuka que se ha generado en Quito", afirmó Ordóñez.

La Tuka agregó que "soy ganador y siempre quiero conseguir títulos, lograr objetivos. Mi sueño es ascender al equipo".

Misión ascenso: El compromiso del nuevo refuerzo

Sobre los motivos para elegir a los azulgranas, el delantero indicó que "todo lo he conseguido por fe y por ser una persona trabajadora. Esto no es una casualidad, el ser parte de este proyecto maravilloso es muy lindo, es obra de Dios".

José Pardo, presidente del cuadro chulla, enfatizó que "de parte de la familia de Deportivo Quito queremos agradecerte por sumarte a este proyecto, con tus goles vamos a ascender. Este será el año, vamos a dejar la vida en la cancha".

l presidente de Deportivo Quito, José Pardo, presenta a Roberto “La Tuka” Ordóñez como refuerzo para 2026, en un acto donde destacó la meta de ascender este año. Gustavo Guamán

Ordóñez, que marcó 34 goles con Cuenca Juniors la temporada 2025, entre el torneo de ascenso y la Copa Ecuador, recibió la camiseta con el número 17 y prometió "muchos goles".

