Kendry Páez en River Plate ya tiene fecha y hora para debutar en el Apertura 2026

Kendry Páez, a horas de debutar con River Plate en el fútbol argentino.

Kendry Páez empieza a escribir su historia en River Plate. El volante ecuatoriano apunta al sábado 7 de febrero como su posible día de debut, cuando el Millonario reciba a Tigre desde las 18:00 (hora de Ecuador) en el estadio Más Monumental, por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026.

El encuentro será transmitido en Ecuador por ESPN y marcará un momento clave en la carrera del joven talento tricolor, que llegó a Buenos Aires tras un acuerdo entre Chelsea y River Plate. El préstamo se estableció por 18 meses, sin opción de compra, con salarios compartidos entre ambas instituciones.

Kendry Páez y la comida de River Plate

¿Qué número estará en su camiseta?

La llegada de Páez se dio luego de su paso sin minutos oficiales por el Racing de Estrasburgo, aunque el futbolista mantuvo regularidad en los entrenamientos. En River Plate ya trabajó a la par del grupo, pero Gallardo decidió no convocarlo ante Rosario Central, priorizando una adaptación progresiva.

Todavía no está definido el número de camiseta que utilizará. Entre las alternativas figuran el 14, el 19 o algún dorsal alto, un detalle menor frente a la expectativa que genera su talento.

Páez es todo una celebridad

Desde su arribo, Kendry se convirtió en foco de atención. Las imágenes del jugador recorriendo la ciudad, en la peluquería con símbolos del club o en restaurantes personalizados con la identidad riverplatense, reflejan el impacto inmediato de su fichaje.

Kendry Páez y su corte de pelo, listo para entrenar en River Plate. Cortesía

El contrato firmado lo vincula con River Plate hasta mediados de 2027, alejándolo temporalmente del fútbol europeo. El objetivo es claro: darle continuidad, confianza y minutos para que recupere su mejor versión.

River, mientras tanto, vive un inicio sólido bajo la conducción de Marcelo Gallardo. Invicto en el Grupo B, suma siete puntos tras empatar 0-0 con Barracas Central y vencer a Gimnasia La Plata y Rosario Central. En ese escenario competitivo, Páez aguarda su estreno.

