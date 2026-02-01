Barcelona sin victoria, pero con fe de los hinchas en César Farías
El discurso de Farías conectó con el pueblo amarillo, que entiende que el proyecto recién empieza y exige trabajo
Barcelona perdió (1-0) en su Noche Amarilla ante Guayaquil City, pero la hinchada no salió con coraje del estadio. El mensaje del entrenador César Farías, expuesto durante la presentación, llegó al público y se percibió en el Monumental.
Si su discurso fue del corazón, humo o marketing es un debate abierto, pero lo cierto es que se sintió auténtico.
Farías fue claro: “El Ídolo se respeta, el Ídolo se siente, el Ídolo es pueblo. Acá estamos para, juntos, construir un camino ganador. Nosotros los necesitamos; véanlo bien, que se sienta que vamos a honrar esta camiseta y que el equipo esté a la altura. Vamos por todo”.
Los hinchas hablaron de lo que piensan de Farías
Tras varias horas de espera, los hinchas comenzaron a sacar conclusiones sobre el Barcelona 2026. Ellos son quienes valen: gastan su dinero para ir al estadio y sufren cuando el equipo no logra nada.
El pensar del hincha es así: Sandy Meza Montecel, quien incluso brindó palabras de apoyo a Joao Rojas, comentó: “Hay detalles de los que debemos ser conscientes. La defensa, exceptuando a Carabalí, es nueva; nunca han jugado juntos y creo que hay que tener paciencia. El entrenador apenas tiene días, pero se ven las ganas de trabajar y hacer bien las cosas. Puedo decir que este equipo es un grupo humilde que va a salir adelante”.
Un golazo que les cambio
Barcelona, en su Noche Amarilla, se encontró además con un golazo de Edinson Mero, que sorprendió a todos los presentes.
Miguel Naula, hincha que llegó temprano al Monumental, considera que con Darío Benedetto en ataque y Matías Lugo en el mediocampo se verá un nuevo equipo: “Claro que duele ver perder a Barcelona en su Noche Amarilla, pero esto sirve para que el profesor Farías se dé cuenta en qué puestos debe trabajar más. Seguro que la llegada de Lugo nos va a ayudar mucho; venimos teniendo problemas de contención”.
Por su parte, María José Palma, una hincha que llegó desde Manta, tiene una mirada distinta: “Es un equipo nuevo. Esperamos que Benedetto sea la solución del gol; necesitamos un jugador que tenga peso en la delantera”.
Stiveen Flores apuntó al mediocampo como el principal problema del equipo: “El profe Farías sabe que con los chicos Montaño y Quiñónez eso es todo, por eso traen a Lugo, que mete buena pierna”.
Mientras tanto, Janetsi Pluas apuesta a que la presencia de Darío Benedetto se traduzca pronto en goles.
Barcelona tiene 16 días para su estreno oficial ante Argentinos Juniors. El trabajo de César Farías es intenso y ahora su discurso deberá trasladarse al campo de juego, con jugadores que respondan a la idea, para alcanzar el éxito que sueña la hinchada canaria.
