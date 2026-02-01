Barcelona sin victoria, pero con fe de los hinchas en César Farías

El discurso de Farías conectó con el pueblo amarillo, que entiende que el proyecto recién empieza y exige trabajo

El Ídolo perdió ante Guayaquil City, pero ganó conexión entre César Farías y la hinchada.

Barcelona perdió (1-0) en su Noche Amarilla ante Guayaquil City, pero la hinchada no salió con coraje del estadio. El mensaje del entrenador César Farías, expuesto durante la presentación, llegó al público y se percibió en el Monumental.

Si su discurso fue del corazón, humo o marketing es un debate abierto, pero lo cierto es que se sintió auténtico.

Farías fue claro: “El Ídolo se respeta, el Ídolo se siente, el Ídolo es pueblo. Acá estamos para, juntos, construir un camino ganador. Nosotros los necesitamos; véanlo bien, que se sienta que vamos a honrar esta camiseta y que el equipo esté a la altura. Vamos por todo”.

Los hinchas hablaron de lo que piensan de Farías

Sandy Meza Montecel seguidor de Barcelona SC junto al jugador Joao Rojas. Cortesía

Tras varias horas de espera, los hinchas comenzaron a sacar conclusiones sobre el Barcelona 2026. Ellos son quienes valen: gastan su dinero para ir al estadio y sufren cuando el equipo no logra nada.

El pensar del hincha es así: Sandy Meza Montecel, quien incluso brindó palabras de apoyo a Joao Rojas, comentó: “Hay detalles de los que debemos ser conscientes. La defensa, exceptuando a Carabalí, es nueva; nunca han jugado juntos y creo que hay que tener paciencia. El entrenador apenas tiene días, pero se ven las ganas de trabajar y hacer bien las cosas. Puedo decir que este equipo es un grupo humilde que va a salir adelante”.

Un golazo que les cambio

Barcelona, en su Noche Amarilla, se encontró además con un golazo de Edinson Mero, que sorprendió a todos los presentes.

Miguel Naula fanático de Barcelona, estuvo en la Noche Amarilla. Cortesía

Miguel Naula, hincha que llegó temprano al Monumental, considera que con Darío Benedetto en ataque y Matías Lugo en el mediocampo se verá un nuevo equipo: “Claro que duele ver perder a Barcelona en su Noche Amarilla, pero esto sirve para que el profesor Farías se dé cuenta en qué puestos debe trabajar más. Seguro que la llegada de Lugo nos va a ayudar mucho; venimos teniendo problemas de contención”.

Por su parte, María José Palma, una hincha que llegó desde Manta, tiene una mirada distinta: “Es un equipo nuevo. Esperamos que Benedetto sea la solución del gol; necesitamos un jugador que tenga peso en la delantera”.

Stiveen Flores apuntó al mediocampo como el principal problema del equipo: “El profe Farías sabe que con los chicos Montaño y Quiñónez eso es todo, por eso traen a Lugo, que mete buena pierna”.

Mientras tanto, Janetsi Pluas apuesta a que la presencia de Darío Benedetto se traduzca pronto en goles.

Barcelona tiene 16 días para su estreno oficial ante Argentinos Juniors. El trabajo de César Farías es intenso y ahora su discurso deberá trasladarse al campo de juego, con jugadores que respondan a la idea, para alcanzar el éxito que sueña la hinchada canaria.

