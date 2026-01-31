Noche Amarilla 2026: Barcelona fue la estrella y el Monumental vivió una fiesta total

Música, homenajes y ovaciones marcaron una noche en la que el barcelonismo volvió a soñar

El homenaje a Mario Pineida y su camiseta número 2 en la Noche Amarilla.

La estrella de la Noche Amarilla 2026 fue Barcelona. A eso fue la hinchada anoche. Un estadio a reventar, como aquella noche en la que se presentó Ronaldinho, aunque esta vez la megaestrella no estuvo en cancha.

Barcelona fue la fiesta, con hinchas llegados desde todos los rincones del Ecuador y también desde fuera del país.

Ellas, presentes

Barcelona femenino también fue presentado en la Noche Amarilla. Las dirigidas por Wendy Villón recibieron el aplauso de la hinchada, que acompañó el sueño de verlas campeonas. Las chicas se llevaron una ovación cerrada de todo el estadio.

Las jugadoras de Barcelona SC fueron presentadas en la Noche Amarilla. CARLOS KLINGER

Felipe Caicedo en el estadio

Quien en 2025 fue una de las grandes atracciones de la Noche Amarilla, esta vez estuvo en un palco: Felipe Caicedo. Con la camiseta del equipo, un vaso y el celular en la mano, Felipao disfrutó la fiesta como un socio más.

También estuvieron Pablo y Pachu, los cómicos argentinos famosos en los años 90 por Videomatch, que hicieron de las suyas en la cancha y sacaron risas al público.

Los hinchas presentes en la Noche Amarilla

Grupo Galé y música para todos

El Viejo Napo, Héctor Napolitano, causó sensación en la tarde. Con su guitarra hizo de las suyas y se llevó aplausos sinceros.

Luego fue el turno del grupo de salsa Galé. Vestidos con la camiseta de Barcelona, interpretaron temas como “Ya no te puedo amar” y el infaltable “Amor de mi vida”, que fue cantado por todo el estadio y puso a bailar a la gente en las gradas. Los hinchas pidieron más salsa, pero se quedaron con las ganas. Galé fue uno de los artistas más aplaudidos de la noche y un acierto de los organizadores.

Para los mayores de 40 años llegó el reguetón de la vieja escuela con Zion, quien cumplió lo que prometió al llegar a Guayaquil: “romper la Noche Amarilla”. Y lo hizo con sus canciones.

Hinchas hicieron la fiesta

Homenaje a Banguera

Los homenajes estuvieron a la altura. El estadio estalló cuando apareció Máximo Banguera. Fue una locura. El exarquero salió con la camiseta número 1 y el Monumental explotó como si aún formara parte de la plantilla amarilla. En el partido el golero, estuvo como titular durante 15 minutis. Segundos después, el show de luces se apoderó del escenario por varios minutos.

Los ojos también se humedecieron cuando se rindió un homenaje póstumo a Mario Pineida, el jugador que falleció en diciembre de 2025. Se colocó una camiseta gigante en el estadio con el número 2.

La Noche Amarilla fue una mezcla de alegría, fe y recuerdos, con una hinchada que sueña.

No hizo falta la estrella

Barcelona fue la estrella de la noche. No necesitó de Ronaldinho, Kaká o Tévez. En el año en que se bajó el costo de la plantilla, el estadio se reventó. Fue increíble ver al Monumental convertido en una fiesta que alimenta la ilusión de su hinchada.

