El Chiqui Palacios regresa al país con la mira en recuperar el nivel y en la Tri

El lateral izquierdo ecuatoriano vuelve tras jugar 7 años en el exterior, con la consigna de buscar retornar a la selección

El lateral izquierdo Diego El Chiqui Palacios (c) fue parte de la selección nacional que disputó la Copa del Mundo Qatar 2022.

Tres operaciones en dos años, con el mismo tiempo de inactividad en el fútbol, son “pruebas” que Diego ‘El Chiqui’ Palacios tiene más que presentes para haber tomado la decisión de continuar en el deporte. Con 26 años, el lateral izquierdo ecuatoriano, quien ya fue mundialista, retoma literalmente su carrera en Universidad Católica cargado de sueños y muchas deudas pendientes.

La grave lesión en la rodilla izquierda que lo alejó de las canchas en 2024 y 2025 no le ha quitado la sonrisa, más bien llevó a valorar lo que hizo antes en Aucas y en la selección Sub 20, con la que llegó a ser tercero en el Mundial de la categoría en 2019, participación que le permitió dar el salto a Europa y desarrollar su carrera en clubes como Willem II de Países Bajos, Los Ángeles FC (Estados Unidos), Corinthians (Brasil), Karpaty Lviv (Ucrania) y ahora con los Camaratas.

Hoy, en conversación con EXPRESO, ‘El Chiqui’ se confiesa y revela qué fue pasar por días de glorias como el Mundial de Qatar 2022, hasta atravesar el oscuro ‘valle’ de las lesiones, las razones de su regreso y su anhelo de ser tomado en cuenta en la selección de Sebastián Beccacece.

¿Cómo vivió esos meses sin poder jugar?

Mi lesión fue muy dura, grave, y perdí la confianza en todo sentido. Pasé muchas noches sin poder dormir, pero siempre conservé la fe en Dios de que iba a volver a estar en las canchas. Hoy estoy de vuelta y espero en Universidad Católica recuperar el nivel y el ritmo.

¿Qué lo motivó a volver?

Es un agradecimiento a Dios por haberme dado la oportunidad de recuperarme. Estaba buscando una alternativa y Católica me abrió las puertas como una familia; eso te ayuda mucho a recuperar el nivel. Me siento bien en el club y espero que todo salga bien.

¿En ese objetivo de recuperar el nivel, está regresar a la selección?

Claro que sí; he venido buscando la oportunidad para recuperar el ritmo y en el club me están dando la confianza, la necesitaba. Actualmente siento que me están llevando poco a poco y eso me hace pensar que llegaré a un gran momento. Primero buscando la titularidad y, por qué no, en un futuro ser llamado a la selección nacional.

¿Cómo cree que llega Universidad Católica?

Están armando un equipo muy interesante para competir este año. Haber ganado la Copa Ecuador 2025 habla mucho de lo que este club puede dar, si a eso le sumas el que me hayan dado la oportunidad de integrarme, además de la alegría de volver al país, representa algo muy especial. Estoy convencido que Católica es un equipo para crecer también, para retomar la confianza de nuevo.

Ya jugó minutos en los dos amistosos en Perú ¿Cómo se sintió?

Fue importante poder ingresar al cambio y tener algo de actividad. Lo hablé antes con el técnico Diego Martínez y me dijo que me va a llevar despacio. Aunque debo aceptar que el tema de la lesión me cuesta muchísimo también en la parte mental, pese a ello vamos por buen camino.

El Karpaty Lviv (Ucrania) fue uno de los últimos equipos de Palacios. Católica lo trae a préstamo esta temporada. CORTESÍA

¿Qué tal su convivencia con el grupo?

Espectacular, son una familia increíble, todos nos llevamos bien; siento que no hay maldad entre los compañeros, eso me gusta y me siento superbién.

¿Con quién se lleva mejor?

Con todos, pero hemos hecho un lazo más cercano con (Jeysinio) Chalá y (Gregori) Anangonó. En general somos un buen grupo y siento que este año vamos a pelear todos los frentes.

¿Cómo afronta tener que jugar en Copa Libertadores?

Católica estuvo esperando siempre este momento. La Libertadores para el equipo es un sueño muy grande. Vamos paso por paso, empezaremos desde la primera ronda y debemos seguir avanzando para llegar a la fase de grupos. Aún así creo que es una oportunidad muy grande para mostrar que Universidad Católica también puede competir a nivel internacional.

¿Le costará la adaptación de nuevo al fútbol ecuatoriano?

Al juego no, porque lo conozco bien; sin embargo, lo que más me cuesta en este momento es adaptarme a la altura más que al fútbol (sonríe).

Desde que se fue y cómo llega, ¿siente que el fútbol en el país evolucionó?

Totalmente. Salí al Willem II (2018) y a mi regreso 2026, creo que ha crecido muchísimo. El fútbol ecuatoriano tiene mucho talento por mostrar, no en vano hoy en día la mayoría de los jugadores están por Europa, eso es lo importante y creo crecerá mucho más.

