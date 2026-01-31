Emelec: Los candidatos confirmados para la presidencia ¿Cuándo son las elecciones?

Luego que se confirmara la fecha para la asamblea de elecciones, en el conjunto eléctrico tienen clara la hoja de ruta

Las elecciones de Emelec se llevaron a cabo el 27 de febrero de 2025, en el estadio George Caowell.

El ‘mundo’ Emelec sigue en movimiento en su intento por encaminar al club hacia una mejor ruta. Tras confirmarse la convocatoria a la asamblea de elecciones por parte del interventor Jorge Luis Sánchez, el exjugador Cristhian Noboa y el exministro del Deporte José David Jiménez oficializaron su binomio con miras a inscribir una candidatura.

Noboa, hoy dedicado a la administración de empresas, volvió a evidenciar su intención de formar parte de un directorio azul. Ratificó su postura y, como dijo previamente en conversación con EXPRESO, aseguró tener “los contactos” y el respaldo de inversionistas, aunque sin experiencia previa como dirigente deportivo.

Alianza Noboa/Jiménez para la presidencia de Emelec

“Nuestro querido Emelec vive un momento que exige enfoque, responsabilidad y decisiones firmes. Comparto 100% lo que plantea Juan David Jiménez. Hoy es indispensable recuperar la estabilidad del club y construir un proyecto deportivo que esté a la altura de su historia y de su gente”, escribió el exvolante tricolor luego de conocerse la postulación.

El Zar, como es conocido, afirmó que da este paso “desde el compromiso con los colores” y que, “junto a un equipo serio y preparado”, buscará que el club vuelva a ser referente y recupere su estabilidad institucional.

José David Jiménez y Cristhian Noboa oficializaron su candidatura para presidir Emelec. RRSS

La inexperiencia de Noboa se asemeja a la de anteriores dirigentes (desde 2023), cuyo recorrido fue poco o nulo antes de llegar al directorio. Será la mano derecha de Jiménez, quien sí ha desempeñado cargos administrativos en instituciones deportivas, aunque no en clubes.

Además de haber sido titular de la cartera de Estado entre 2024 y 2025, Jiménez ha trabajado en el ámbito legal del deporte. Fue director legal de la Unidad Nacional Antidopaje del Ecuador (UNADE), representante jurídico ante la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Pepe Auad ofreció pagar la deuda al interventor de Emelec

Mientras el binomio Noboa/Jiménez formaliza su propuesta para levantar al Bombillo, José Auad, uno de sus posibles rivales en los comicios, aseguró que ha intentado contactar a Sánchez para “pagar la deuda” que mantiene a Emelec al filo de sanciones por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

“No me he podido reunir con Sánchez hasta ahora, pero tengo el dinero en mi cuenta para hacer la transferencia”, manifestó el pasado viernes 30 de enero en los exteriores del Edificio Las Cámaras, en el norte de Guayaquil, donde funciona la oficina del interventor.

Las horas transcurren y los distintos actores que buscan ‘salvar’ a Emelec siguen en movimiento. Mientras tanto, el plantel continúa a la espera de sus sueldos, con un director técnico -Guillermo Duró- sin garantías para realizar una pretemporada adecuada y con la incertidumbre de refuerzos que aún no pueden llegar debido a la suspensión impuesta por la FIFA.

