Refuerzos de Barcelona SC: Estos fichajes podrían debutar en la Noche Amarilla 2026

El equipo dirigido por el venezolano César Farías tendrá a disposición a Darío Benedetto y sus otros nueve refuerzos

El Ídolo del Astillero no escatima en ambición, pese a la declarada austeridad al momento de reforzar el plantel. Con la mirada puesta en la triple competencia (LigaPro, Copa Ecuador y la Fase 2 de la Copa Libertadores), la directiva de Barcelona SC ha oficializado la llegada de 10 fichajes, aunque el mercado de pases aún proyecta "sorpresas de último minuto" previo a la Noche Amarilla.

La planificación 2026 de los toreros es una mezcla audaz de jerarquía internacional y proyección juvenil. Aquí el desglose de las caras nuevas que el hincha podrá ver el sábado 31 de enero, en que jugarán en el estadio Monumental en la afamada presentación del equipo.

La gran noticia del mercado fue la confirmación de Darío Benedetto. A sus 35 años, el exgoleador de Boca Juniors llega para aportar el "olfato" necesario en las noches de Copa, tras una negociación que la dirigencia mantuvo bajo absoluto hermetismo hasta el final.

Darío Benedetto refuerza a Barcelona en el 2026. Cortesía

Jugadores foráneos fichados por Barcelona SC

Tomás Martínez (ARG): Llega desde Melgar de Perú para dar pausa y visión al mediocampo.

Sergio Núñez (URU): Proviene de Liverpool de Uruguay y promete ser el socio ideal en el ataque.

Milton Céliz (ARG): La cuota de sacrificio y polifuncionalidad desde Deportivo Riestra.

El nuevo talento nacional que tiene Barcelona SC

Arco: José Gabriel Cevallos (ex-Macará) peleará la titularidad aportando seguridad bajo los tres palos.

Defensa: La solvencia de Jonnathan Mina (exAucas) y el despliegue de Jonathan Perlaza, quien regresa al país tras su paso por el Querétaro de México.

Proyección: Se suma Brian Quintero (Mineros) y la gran apuesta a futuro, Carlos Medina, central de apenas 16 años captado desde la cantera de Independiente del Valle.

Medio: Jordan Medina llega desde San Antonio (Serie B) para dinamizar la zona mixta del equipo.

¿Quiénes debutan en la Noche Amarilla 2026?

Este sábado 31 de enero, el Monumental será el escenario para el primer examen de estos refuerzos. Se espera que el técnico César Farías ponga en cancha a la mayoría de las nuevas contrataciones, siendo Darío Benedetto y Tomás Martínez los más esperados por la hinchada.

A pesar que hay 10 nombres confirmados, la dirigencia de Barcelona ha dejado la puerta abierta para una última incorporación "de peso" antes de que se cierre el libro de pases.

