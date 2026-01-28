Benfica clasifica con gol milagroso al último minuto ante el Real Madrid (Video)

El arquero de los lusos, Anatoliy Trubin, se vistió de héroe, marcó de cabeza y metió al Benfica a los playoffs de Champions

Trubin hizo la épica y clasificó a su equipo a la siguiente fase de Champions League.

Con un gol al ultimo minuto, Anatoliy Trubin, arquero del Benfica, se convirtió en el héroe dentro del área del Real Madrid y anotó para la clasificación para el equipo portugués. La victoria por la mínima diferencia no les servía a los dirigidos por Mourinho, que buscaron un gol más hasta el ultimo suspiro, hasta que una falta un poco más adelante del medio del campo les dio una ultima chance que fue bien aprovechada por Trubin, que saltó y venció a su similar, Thibaut Courtois.

Benfica necesitaba pasar por encima de alrededor de cuatro equipos para poder alcanzar un espacio entre los 24 clasificados, e ahí donde Olympique Marsella les dio la chance, ya que los franceses perdieron 3-0 contra el Brujas de Joel Ordoñez e ilusionaba a los hinchas de 'Las Águilas'.

Te puede interesar: Deyverson y Liga de Quito: quién es su esposa y el motivo clave de su decisión

El Benfica necesitaba vencer con una diferencia de dos goles como mínimo a los 'Merengues' para colarse entre los clasificados, pero todo empezaba cuesta arriba para los locales, ya que Kylian Mbappe convertía de cabeza y ponía las cosas 0-1 al inicio del partido.

Con el pasar de los minutos, Benfica se fue sintiendo mucho más cómodo en el campo de juego, hasta que Schjelderup anotó de cabeza a los 36' del primer tiempo. Minutos más tarde, Benfica tuvo la oportunidad de adelantarse por la vía del penal y no la desaprovechó, remontando gracias a Pablivis a los 45+5'.

Kylian Mbappé (d) anotó en la derrota 4-2 contra Benfica en Champions League. CORTESIA

Poco tiempo de haberse iniciado el segundo tiempo, los portugueses siguieron aprovechando ese impulso psicológico y a los 58 minutos del encuentro Schjelderup concretaba su doblete y clasificaba momentáneamente al Benfica a octavos de final, pero la alegría duraría poco, ya que Mbappe también marcó su doblete y volvía a acortar distancias.

¿Habrá invitado internacional en la Noche Amarilla 2026? Esto decidió Barcelona SC Leer más

El Milagro de 'Da Luz'

El partido entraría en un congelador en el resto del partido, los hinchas del Benfica se mantenían ansiosos mientras que el Real Madrid buscaba seguir anotando para no salir de la zona de clasificación directa.

Los 'Blancos' se quedaron sin Rodrygo y sin Raúl Asencio que se fueron expulsados sobre la hora, pero aun manteniendo las diferencias a un gol, hasta que una pelota parada desde la derecha se suspendió en el aire para que un inesperado jugador del Benfica la emboque de cabeza. Todo era algarabía en Portugal y Jose Mourinho volvía a marcar un hito, ganándole a sus ex dirigidos y metiendo épicamente al Benfica en la siguiente fase.

Benfica necesitaba un gol mas para avanzar a los Playoffs de la Champions League y en la última jugada un cabezazo de su portero los clasifica. pic.twitter.com/IDXKA9fnSf — Chilean Premier League (@AbranCancha8) January 28, 2026

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!