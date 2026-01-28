Deyverson: “Espero entregar muchas alegrías a los hinchas de Liga”

El conjunto universitario presentó este 28 de enero a su nuevo refuerzo en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito

Con la alegría característica de los brasileños, pero con la responsabilidad del caso, el nuevo refuerzo de Liga de Quito, el atacante Deyverson Brum Silva, no se guardó nada en su presentación oficial desarrollada este 28 de enero en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Acompañado del presidente del conjunto universitario, Isaac Álvarez, el jugador, originario de Santa Margarida, un municipio en el Estado de Minas Gerais, comentó los objetivos que tiene con los Blancos para esta temporada.

“LDU es un equipo muy grande y todos lo saben. Ojalá puedan salir las cosas muy bien, tengo muchas ganas de conocer el grupo, la afición”, declaró el artillero, que proviene del Fortaleza Esporte Clube.

Sus declaraciones fueron aplaudidas por un grupo de hinchas que acudieron a las instalaciones del estadio Albo, como fue el caso de Ricardo Oscullo, quien calificó la contratación del brasileño como “un bombazo, porque es contar con uno de los mejores jugadores de la actualidad”, afirmó.

De su parte, Álvarez resaltó el trabajo hecho por la dirigencia para contratar al atacante. “Esta es tu casa, Dey”, dijo el dirigente y añadió que “esto se logró por la buena voluntad de todas las partes y sobre todo el interés del jugador y su esposa (Karina Alexandre), mencionó sobre el delantero que tendrá un año de contrato y portará el número 16.

Asediado por las preguntas de la prensa y por uno que otro hincha que rompió el cerco de seguridad para pedir una foto, Deyverson expresó su emoción de llegar a Liga. “Espero entregar muchas alegrías".

Deyverson firmó autógrafos y compartió con abonados de Liga de Quito tras su presentación oficial. Karina Defas

Encuentro con hinchas

La dirigencia del conjunto rey de copas de Ecuador aprovechó el evento para invitar a un grupo de abonados a compartir unos minutos con el delantero, quien no dudó ni un momento en tomarse fotos, enviar saludos y firmar autógrafos.

Entre ellos estaba Ángelo Román, quien comentó que “sea el jugador que sea, uno debe apoyar al equipo viniendo siempre al estadio y, como digo yo, tener amor por los colores más que por los jugadores”, sostuvo.

Una vez finalizada la presentación y superados los chequeos médicos, realizados hoy, el brasileño se pondrá a las órdenes, mañana, del técnico Tiago Nunes, a quien dijo conocer en los partidos que enfrentó. “Es un placer muy grande trabajar con Tiago”, resaltó.

Trayectoria

Sin debutar en el fútbol profesional de su país, tras formarse en las divisiones inferiores del Grêmio Mangaratibense, dio el salto al Sport Lisboa e Benfica “B”, un club de la segunda división de Portugal.

Luego pasó por elencos como el también luso Os Belenenses, el alemán F. C. Colonia, los españoles Levante U. D., Getafe y Deportivo Alavés, para luego retornar a Brasil a jugar en Palmeiras, Cuiabá E. C., Atlético Mineiro y Fortaleza.

