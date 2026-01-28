Barcelona SC y el posible once de Farías para la Noche Amarilla 2026
Darío Benedetto podría sumar sus primeros minutos con Barcelona SC ante Guayaquil City
Barcelona SC entra en la recta final de su preparación y el entrenador César Farías comienza a darle forma al equipo que debutará ante su gente en la Noche Amarilla. Con la mayoría de pedidos cumplidos por la dirigencia, el foco del entrenador está puesto en definir el primer once, especialmente en una zona ofensiva que todavía busca equilibrio.
El análisis del amistoso frente a Universidad Católica y las prácticas recientes permiten vislumbrar una alineación base para enfrentar a Guayaquil City, este sábado 31 de enero. En el arco, José David Contreras se mantiene como el principal candidato a la titularidad, aunque la llegada de José Gabriel Cevallos añade competencia interna.
El 11 que podría colocar César Farías
Ídolos que marcaron la Noche Amarilla: de Matías Oyola a Damián DíazLeer más
La zaga defensiva muestra una renovación casi total. Bryan Carabalí, superada una sobrecarga física, estará disponible. A él se suman el paraguayo Javier Báez, Luca Sosa y Jonathan Perlaza, este último con la posibilidad de alternar entre defensa y mediocampo.
En la mitad de la cancha, Farías ha probado con Jean Carlos Montaño, Jhonny Quiñónez, Tomás Martínez y Jandry Gómez, quien ya respondió con gol en los amistosos. La delantera estaría conformada por Joao Rojas y Milton Céliz, mientras que Darío Benedetto asoma como una de las grandes atracciones de la noche, con opciones de sumar minutos.
Entrenamientos con normalidad en Barcelona SC
Iniciamos la jornada, miércoles activado. 🔛✅#PretemporadaBSC2026#BarcelonaMiPasión pic.twitter.com/cOKTRELVzL— BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) January 28, 2026
La Noche Amarilla también servirá como banco de pruebas, ya que el técnico planea rotar el plantel completo para observar rendimientos y variantes antes del inicio oficial de la temporada.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!