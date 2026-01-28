Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Farías arma su primer once en Barcelona SC para la Noche Amarilla.
Farías arma su primer once en Barcelona SC para la Noche Amarilla.Jerson Ruiz

Barcelona SC y el posible once de Farías para la Noche Amarilla 2026

Darío Benedetto podría sumar sus primeros minutos con Barcelona SC ante Guayaquil City

Barcelona SC entra en la recta final de su preparación y el entrenador César Farías comienza a darle forma al equipo que debutará ante su gente en la Noche Amarilla. Con la mayoría de pedidos cumplidos por la dirigencia, el foco del entrenador está puesto en definir el primer once, especialmente en una zona ofensiva que todavía busca equilibrio.

RELACIONADAS

El análisis del amistoso frente a Universidad Católica y las prácticas recientes permiten vislumbrar una alineación base para enfrentar a Guayaquil City, este sábado 31 de enero. En el arco, José David Contreras se mantiene como el principal candidato a la titularidad, aunque la llegada de José Gabriel Cevallos añade competencia interna.

César Farías
El estratega venezolano César Farías (c) estuvo atento para corregir las fallas de los jugadores de Barcelona.GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

El 11 que podría colocar César Farías

Matías Oyola

Ídolos que marcaron la Noche Amarilla: de Matías Oyola a Damián Díaz

Leer más

La zaga defensiva muestra una renovación casi total. Bryan Carabalí, superada una sobrecarga física, estará disponible. A él se suman el paraguayo Javier Báez, Luca Sosa y Jonathan Perlaza, este último con la posibilidad de alternar entre defensa y mediocampo.

RELACIONADAS

En la mitad de la cancha, Farías ha probado con Jean Carlos Montaño, Jhonny Quiñónez, Tomás Martínez y Jandry Gómez, quien ya respondió con gol en los amistosos. La delantera estaría conformada por Joao Rojas y Milton Céliz, mientras que Darío Benedetto asoma como una de las grandes atracciones de la noche, con opciones de sumar minutos.

Entrenamientos con normalidad en Barcelona SC

La Noche Amarilla también servirá como banco de pruebas, ya que el técnico planea rotar el plantel completo para observar rendimientos y variantes antes del inicio oficial de la temporada.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Petro a Noboa: "Juntamos inteligencias o gana la mafia" en el foro de la CAF

  2. Más allá del hype: académicos analizan si la IA enfrenta una burbuja financiera

  3. La borrasca Kristin cubre de nieve Madrid y fuerza alertas en media España

  4. El impacto de la “dinamización de jornadas laborales” en el empleo juvenil en Ecuador

  5. Luisa González: "No hemos recibido ni un centavo de Venezuela ni de carteles"

LO MÁS VISTO

  1. Colombia prohíbe por 30 días ingreso terrestre de arroz local tras escalada comercial

  2. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

  3. Fiscalía allanó la casa de Luisa González por caso Caja Chica

  4. Crédito del Biess al 2,99%: Cómo aplicar a la tasa de interés más baja hasta ahora

  5. El pingüino que camina solo hacia las montañas: la historia detrás del video viral

Te recomendamos