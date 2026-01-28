Barcelona SC y el posible once de Farías para la Noche Amarilla 2026

Barcelona SC entra en la recta final de su preparación y el entrenador César Farías comienza a darle forma al equipo que debutará ante su gente en la Noche Amarilla. Con la mayoría de pedidos cumplidos por la dirigencia, el foco del entrenador está puesto en definir el primer once, especialmente en una zona ofensiva que todavía busca equilibrio.

El análisis del amistoso frente a Universidad Católica y las prácticas recientes permiten vislumbrar una alineación base para enfrentar a Guayaquil City, este sábado 31 de enero. En el arco, José David Contreras se mantiene como el principal candidato a la titularidad, aunque la llegada de José Gabriel Cevallos añade competencia interna.

El estratega venezolano César Farías (c) estuvo atento para corregir las fallas de los jugadores de Barcelona. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

El 11 que podría colocar César Farías

La zaga defensiva muestra una renovación casi total. Bryan Carabalí, superada una sobrecarga física, estará disponible. A él se suman el paraguayo Javier Báez, Luca Sosa y Jonathan Perlaza, este último con la posibilidad de alternar entre defensa y mediocampo.

En la mitad de la cancha, Farías ha probado con Jean Carlos Montaño, Jhonny Quiñónez, Tomás Martínez y Jandry Gómez, quien ya respondió con gol en los amistosos. La delantera estaría conformada por Joao Rojas y Milton Céliz, mientras que Darío Benedetto asoma como una de las grandes atracciones de la noche, con opciones de sumar minutos.

Entrenamientos con normalidad en Barcelona SC

La Noche Amarilla también servirá como banco de pruebas, ya que el técnico planea rotar el plantel completo para observar rendimientos y variantes antes del inicio oficial de la temporada.

