Darío Benedetto es nuevo refuerzo de Barcelona SC por un año y este sería su salario

Barcelona SC apuesta por la experiencia del “Pipa”, pese a su largo periodo sin convertir goles

El “Pipa” Benedetto refuerza a Barcelona SC y será la gran atracción de la Noche Amarilla

Barcelona SC ya tiene un nuevo foco de atracción para la temporada 2026 en su delantera. El entrenador César Farías, quien ya dirigió en México y ahora lidera el nuevo proyecto amarillo, apostó por la experiencia del argentino Darío Benedetto, nuevo jugador del Ídolo y quien sería presentado oficialmente en la Noche Amarilla. Fuentes del club le dijeron a Expreso, que su vinculación será por un año.

Benedetto, de 35 años, llega a Barcelona tras un periodo prolongado sin club, convirtiéndose en una apuesta personal de Farías, quien busca jerarquía, liderazgo y recorrido internacional en un plantel que necesita respuestas inmediatas. El delantero argentino llega con un salario que no supera los 10.000 dólares mensuales, cifra que fue precisamente el principal obstáculo para cerrar su vinculación con el cuadro torero.

César Farías presentado por la directiva de Barcelona SC. Freddy Rodríguez

Ídolos que marcaron la Noche Amarilla: de Matías Oyola a Damián Díaz Leer más

Viene por seis meses al Barcelona SC

El tema económico y la duración del contrato mantuvieron la negociación en pausa durante varios días, pero finalmente ambas partes alcanzaron un acuerdo. Así, el “Pipa” llega al Ídolo con el desafío de reencontrarse con el gol, ya que su última celebración oficial fue el 5 de febrero de 2024, acumulando casi dos años calendario sin convertir.

Barcelona vuelve a apostar por la experiencia, como ocurrió en 2025 con Felipe Caicedo, una incorporación que no logró el impacto esperado. En la temporada pasada, el puesto de centrodelantero fue ocupado por Octavio Rivero, quien para el 2026 emigró al fútbol chileno, dejando vacante un rol clave en el esquema amarillo.

Los futbolistas del Ídolo tuvieron exigentes jornadas de trabajo físico. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

César Farías y su

Mientras tanto, el club trabaja en Guayaquil afinando detalles para la Noche Amarilla del 31 de enero de 2026, evento que marcará el debut oficial de César Farías como entrenador de Barcelona, en un estadio que lucirá repleto tras agotarse la totalidad de las entradas.

Sobre su llegada al Ídolo, Farías señaló: “Hace algún tiempo Barcelona me abría las puertas a una posibilidad y cada vez que se presentaba no eran los tiempos que yo podía, y cuando yo podía el club ya tenía entrenador. Así fueron pasando algunos años hasta que llegó esta linda oportunidad. Es un gran compromiso”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!