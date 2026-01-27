Champions League: La agenda de los ecuatorianos en la última fecha de la fase de liga

Piero Hincapié, Willian Pacho, Moisés Caicedo, Joel Ordóñez y Kevin Rodríguez se juegan su boleto a los octavos de final

La última fecha de la fase de liga de la Champions League trae consigo la expectativa por los ecuatorianos que pueden seguir con pie firme en la ruta hacia la ‘orejona’. Piero Hincapié, Willian Pacho, Moisés Caicedo, Joel Ordóñez y Kevin Rodríguez, en sus respectivos equipos, buscan el boleto a la siguiente instancia (octavos de final) del máximo torneo europeo interclubes.

Arsenal, de Hincapié, lidera la tabla general con una perfecta participación. Ha ganado los siete encuentros anteriores y es el puntero, con 21 unidades. Hoy debe revalidar el destacado momento en casa frente al eliminado Kairat Almaty de Kazajistán, el último de la tabla.

Los Gunners se proyectan a quedarse con el primer lugar y en sus filas está el zaguero Hincapié, quien aún se mantiene en un proceso de retomar su mejor nivel tras su reciente lesión. Ocuparía un lugar dentro de los alternantes del conjunto dirigido por Mikel Arteta.

Willian Pacho tuvo su primera rueda de prensa en Champions League. CORTESIA

Más abajo, en el sexto casillero, está el Paris Saint-Germain (PSG) de Pacho, su titular indiscutido. Con 13 unidades hasta ahora, juegan en su estadio contra Newcastle, rival que llega un puesto atrás (7) y que también comparte el mismo puntaje.

PSG podría quedar fuera de la zona de clasificación directa en caso de perder, pero dependerá de otros resultados. En el peor de los casos, caería en zona de repechaje.

Moisés Caicedo, dueño del medio campo de Chelsea (8.º), tendrá una dura tarea esta tarde. Los Blues deben visitar a Napoli (24.º), de Italia, que busca colarse entre los que van a los play-offs.

El cuadro londinense está en plena adaptación de su recién nombrado estratega, Liam Rosenior. Será una nueva prueba para consolidarse entre los ocho de arriba y avanzar de manera directa a octavos.

Ordóñez, que no pierde su rol de estelar con Brujas (27.º), jugará esta tarde ante Olympique de Marsella (19.º). Como locales, los belgas tienen el objetivo de conseguir un triunfo que los meta en puestos de repesca.

Kevin Rodríguez, virtual eliminado de la Champions League

El peor escenario es el de Rodríguez, quien está descartado por lesión. El delantero se perderá el enfrentamiento de Union Saint-Gilloise (31) con Atalanta (13).

Apenas con 6 puntos, el vigente campeón de Bélgica tiene un panorama cuesta arriba para continuar en la pelea. Si logra la victoria tiene un techo de 9 unidades, pero deberá esperar los resultados de clubes que están en la zona de play-offs.

El tricolor Piero Hincapié se encuentra con Arsenal para el partido de Champions. CORTESÍA

´¿A qué hora serán los partidos de Champions League?

La expectativa está presente en Ecuador por sus cinco representantes, sobre todo con los que avizoran su permanencia en la lucha por el título. Este miércoles 28 de enero todos los encuentros se jugarán desde las 15:00 (hora de Ecuador), razón por la que los aficionados deben elegir cuál ver.

Todos los partidos de la última fecha de Champions League

Tabla de posiciones de la Champions League

