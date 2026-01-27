¿Habrá invitado internacional en la Noche Amarilla 2026? Esto decidió Barcelona SC

La razón responde al mal de los últimos tiempos en el Ídolo. Sin embargo, las estrellas sí estarán presentes en el Monumental

El español Carles Puyol (c) fue el último en visitar el Monumental en una Noche Amarilla.

En un giro inesperado para la hinchada más numerosa del país, la dirigencia de Barcelona Sporting Club decidió que la Noche Amarilla 2026 no contará con una estrella invitada de renombre mundial. Esta postura marca el fin de una tradición que se mantuvo casi ininterrumpida desde 2016, cuando el club transformó su presentación en un evento de alcance global.

Fuentes cercanas a la institución y reportes recientes indican que la directiva ha optado por un modelo de "austeridad y enfoque deportivo". Tras un 2025 que cerró el año del centenario con un panorama complejo, la prioridad para este 2026 es doble:

Saneamiento económico: Evitar el alto costo que implica la contratación, logística y seguros de figuras de la talla de un Balón de Oro.

Barcelona realizará su Noche Amarilla 2026 el 31 de enero en el estadio Monumental. CORTESIA

Enfoque en el plantel: El club busca que el protagonismo recaiga exclusivamente en los nuevos refuerzos y en la preparación del equipo dirigido por César Farías, especialmente considerando que apenas semanas después deberán afrontar la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Argentinos Juniors.

Aunque en semanas previas sonaron nombres como el brasileño Adriano, la dirigencia prefirió destinar los recursos a la estructura del equipo y ofrecer "precios populares" para que la familia barcelonista llene el Monumental el próximo 31 de enero.

La ausencia de una figura internacional se siente con fuerza debido al alto estándar establecido en las ediciones pasadas. Desde que Isidro Romero Carbo instauró la primera Noche Amarilla en 1994 (originalmente en un hotel y solo para presentar el uniforme), el evento no paró de crecer.

¿Cuáles fueron las estrellas invitadas en la Noche Amarilla?



Fue en 2016 cuando José Francisco Cevallos cambió la historia al traer a Ronaldinho. El éxito fue tal —recaudando más de un millón de dólares— que se volvió una tradición casi que obligatoria. Además del brasileño, por el gramado del Monumental pasaron leyendas como:

Diego Forlán (2017): Aportó clase y gol ante Juan Aurich.

Kaká (2018): Brindó un show de dos goles frente a Sport Boys.

Andrea Pirlo (2019) y Alessandro Del Piero (2020): Pusieron la elegancia italiana en el Puerto Principal.

Javier Mascherano (2021) y Sergio ‘Kun’ Agüero (2023): Representaron la garra y el carisma argentino, este último incluso innovando con un streaming en vivo desde la cancha.

Carles Puyol (2025): Fue el gran estandarte del centenario el año pasado.

Incluso en 2021, durante la pandemia y sin público, la tradición se mantuvo con Mascherano. Solo en 2024 hubo una excepción parcial debido a la crisis de seguridad en Ecuador, lo que obligó a realizar eventos en New Jersey y Quito sin una estrella central.

Ronaldinho jugó con la camiseta 91 de Barcelona Sporting Club. ARCHIVO

Pese a la falta de un "10" histórico en la cancha, la Noche Amarilla 2026 mantendrá su esencia de espectáculo. El club ha confirmado una cartelera musical de alto nivel con el reguetonero puertorriqueño Zion y la salsa del Grupo Galé.

Fecha, hora y rival de la Noche Amarilla 2026

El rival confirmado para esta edición será el recién ascendido Guayaquil City, en una jornada que, este sábado 31 de enero, empezará a las 16:00 y que, por primera vez en diez años, pondrá a prueba si el brillo del Ídolo es suficiente para encandilar a su gente sin necesidad de astros extranjeros.

