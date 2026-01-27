Ídolos que marcaron la Noche Amarilla: de Matías Oyola a Damián Díaz

Dos jugadores históricos del Ídolo que todavía viven en el recuerdo de los hinchas marcaron las Noches Amarillas

Damián Diaz y Matías Oyola, jugadores que perdurarán en el imaginario colectivo de los hinchas 'barceloneses'.

Damián Diaz y Matías Oyola jugaron tantas Noches Amarillas como temporadas en Barcelona SC. Y aunque ya no estén presentes como jugadores de la plantilla torera, Oyola mantiene una relación laboral con los guayaquileños, siendo el director deportivo del equipo, mientras que el Kitu continúa su carrera deportiva en Guayaquil City.

La primera Noche Amarilla de Matías Oyola

Matías Oyola llegó a Barcelona SC a mediados del 2009, por lo cual, no pudo estar presente en la noche de presentación de esa temporada, pero sus grandes actuaciones en la mitad de ese año le permitieron permanecer ininterrumpidamente por 13 temporadas en el cuadro del Astillero. La primera noche de presentación se dio al año siguiente, 2010, y no fue precisamente bajo la luz de la luna ni en horas nocturnas, ya que se este evento en aquella ocasión se llamó 'Tarde Amarilla'.

En dicha tarde, Barcelona SC enfrentó a Millonarios de Colombia en un partido amistoso donde presentó a jugadores como: Luis 'Cocacho' Macías, Henry León, Lucas Landa, Luis Bolaños, además de Matías Oyola, quien a pesar de no llegar ese año, vivía su primera tarde de presentación en Ecuador.

Te puede interesar: Mundial 2026: Leonardo Campana y su plan para ganarse un lugar en la Tri

En aquel día, Barcelona venció 2-0 a los colombianos, con la curiosa anécdota de que los toreros tuvieron que cambiar de uniforme en el segundo tiempo ya que al publico no le gustó el uniforme alterno de esa temporada que incluía un diseño 'raro' para la época, con colores rojo y negro en ella.

La primera Noche Amarilla de Damián Diaz

Diaz sentenció el empate de Barcelona ante Independiente Santa Fe en su primera noche amarilla. Cortesía

Así como su compatriota, Damián Diaz no pudo jugar la Noche Amarilla del año en el que llegó a los canarios, porque el argentino nacionalizado ecuatoriano llegó a mediados de la temporada 2011 al Barcelona SC de Luis Zubeldía, por lo que su primera noche de presentación fue la edición 2012.

Sin muchos lujos ni detalles, Barcelona presentó su plantilla para la temporada 2012, donde destacaban jugadores que iban a ser importantes para que los guayaquileños levanten el título ese año, como: Michael Arroyo y Narciso Mina (goleador del torneo aquel año).

En la Noche Amarilla 2012, BSC enfrentó a Santa Fe de Colombia, en un partido que no pasó de un empate a un gol, gracias al penal marcado por Damián Diaz, en lo que además se convertía en su primer gol en la famosa fiesta amarilla.

La ultima Noche Amarilla de Matías Oyola

Sergio "Kun" Agüero fue la estrella invitada en la Noche Amarilla 2023 y salió remplazado por Matías Oyola. Cortesía

Dro Fernández, el joven talento que el PSG le arrebató al FC Barcelona de Flick Leer más

La última Noche Amarilla en la que Matías Oyola participó como jugador se llevó a cabo el 28 de enero de 2023 en el Estadio Monumental. El evento tradicional sirvió tuvo como invitado especial al exfutbolista argentino Sergio 'Kun' Agüero. El partido amistoso terminó con victoria 1-0 del Ídolo ante Mushuc Runa, con gol de Agustín Rodríguez.

El momento central de la jornada fue la despedida de Matías Oyola, quien disputó sus últimos minutos en cancha al ingresar en sustitución de Agüero. El mediocampista argentino nacionalizado ecuatoriano, 'ídolo' del club desde su llegada en 2009, recibió una ovación sostenida de la hinchada, que coreó su nombre y expresó su cariño en una emotiva salida del campo.

Oyola, con tres títulos nacionales (2012, 2016 y 2020) y más de 300 partidos con la camiseta amarilla, cerró así su carrera profesional en un ambiente de homenaje y reconocimiento por parte del club y sus seguidores.

Ultima Noche Amarilla de Damián Diaz

Diaz jugó como titular su ultima Noche Amarilla, pero terminó en derrota a manos de Deportivo Quito. Cortesía

La última Noche Amarilla en la que Damián Díaz participó como jugador de Barcelona Sporting Club se realizó el 24 de febrero de 2024 en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El evento presentó la plantilla para la temporada 2024 bajo la dirección de Diego López y contó con alta asistencia, combinando shows y un amistoso contra Deportivo Quito, donde los guayaquileños cayeron 1-2 contra el equipo de la 'Plaza del Teatro'.

RELACIONADAS Darío Benedetto y el temor a otro fichaje fallido en Barcelona SC

En el partido, el Kitu tuvo participación regular, incluyendo un tiro de esquina que generó el empate parcial 1-1 mediante Janner Corozo. Con más de 300 partidos, 84 goles y tres títulos nacionales (2012, 2016 y 2020) con la camiseta amarilla, esta fue su última aparición en una Noche Amarilla como integrante del plantel 'Torero'.

Su desvinculación del club se concretó meses después, en agosto de 2024, por mutuo acuerdo con la dirigencia, cerrando así una etapa clave en la historia reciente del Ídolo del Astillero.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!