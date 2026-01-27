Boicot al Mundial: crecen críticas y llamados contra la política de Trump

Diversos sectores han intensificado los llamados a boicotear la Copa del Mundo, en rechazo a decisiones de Donald Trump

La Copa del Mundo 2026 enfrenta una nueva polémica, esta vez impulsada por el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien hizo un llamado a los aficionados para que no viajen a Estados Unidos a presenciar los partidos, aludiendo a serias preocupaciones de seguridad en el país anfitrión. Blatter respaldó públicamente las declaraciones del abogado suizo Mark Pieth, quien instó a los seguidores del fútbol a evitar visitar Estados Unidos debido a lo que calificó como abusos por parte de los servicios de inmigración y a las tensiones políticas internas que, según afirmó, “no animan a los fans a viajar allí”.

Las advertencias surgen en medio de la fuerte reacción pública tras dos incidentes violentos recientes en Minneapolis, Minnesota, en los que murieron los ciudadanos Renee Good y Alex Pretti durante operativos de agentes de inmigración (ICE), hechos que han generado protestas y críticas contra el uso de la fuerza.

Blatter hizo campaña en redes sociales para apoyar que “eviten Estados Unidos”, destacando que ver el Mundial por televisión puede ser “mejor opción” dada la situación.

Infantino es la otra cara

Gianni Infantino eligió mirar más allá del ruido político y plantarse en el centro del balón, el presidente de la FIFA defendió el Mundial 2026 como un territorio común, un lugar donde el fútbol vuelva a ser abrazo. “Yo miro al futuro y para mí lo importante en este tipo de eventos futbolísticos, como el Mundial femenino o masculino, es unir a las personas y a los países de todo el mundo”, dijo tras reunirse con Lula da Silva, presidente de Brasil.

Las críticas y los llamados al boicot por la política antiinmigración del Gobierno de Donald Trump no frenan el entusiasmo que rodea a la cita que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Infantino puso los números sobre la mesa: más de 500 millones de solicitudes de entradas, una cifra “sin precedentes”. “La gente quiere ir y va a ir y celebrar juntos. Siempre, siempre celebramos juntos el fútbol”, remarcó.

El mensaje fue una respuesta directa al expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien pidió a los aficionados “mantenerse alejados de Estados Unidos”. A esa postura se sumó Oke Göttlich, directivo de la federación alemana y presidente del FC St. Pauli, quien planteó considerar un boicot por las amenazas de Trump a la UE y su interés en Groenlandia.

Infantino, cercano al mandatario estadounidense insistió en su idea fuerza: “unir a la gente, especialmente en nuestro mundo actual”. Para la FIFA, el Mundial 2026 no se juega solo en estadios; se juega en la convicción de que el fútbol aún puede juntar lo que la política separa.

