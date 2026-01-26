Isaac Álvarez sobre Gonzalo Valle: “Está viviendo la peor experiencia de su vida”

El arquero de Liga de Quito permanece detenido por un incidente de tránsito y se perderá 20 días clave de la pretemporada

El fútbol no siempre se juega con la pelota. A veces se disputa en silencio, en la cabeza, en el error y en la consecuencia. Gonzalo Valle, arquero principal de Liga de Quito, atraviesa hoy el partido más incómodo de su carrera. No es en el estadio Rodrigo Paz. Es fuera de la cancha, detenido desde el viernes 23 de enero por un tema de tránsito que lo marginará 20 días de la pretemporada alba.

Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, habló con cautela, con cuidado quirúrgico, entendiendo que no todo se soluciona con un comunicado. Primero recordó el contexto deportivo y médico del golero blanco.

“Si bien la expectativa era que en diciembre Gonzalo pudiera haber estado ya para los últimos días, pasaron dos o tres semanas y él está a punto, entrenando bien con el equipo y sin haberse tenido que exponer a una intervención quirúrgica que, de acuerdo con los expertos, no garantizaba tampoco que hubiera un cambio radical en su rodilla. Todo eso nos hacía ilusionarnos con tenerlo acá, pero justo ocurre esto en un momento inoportuno”, dijo en radio La Red.

Álvarez respalda a su arquero en todo

Pero el golpe más fuerte no es futbolístico. Es humano. Álvarez no esquivó el tema y dejó una frase que desnuda la situación emocional del arquero: “Hablé con él el día sábado. Está pasando la peor experiencia de su vida. Ya pidió disculpas, particularmente a la institución, y mi respuesta fue que por el momento no tenemos nada que hablar, porque la está pasando mal", confesó el dirigente.

Y además argumento la parte humana: "En mi caso particular, como suelo decir, hay que dar un abrazo cuando menos se lo merece, porque quizá es cuando más se lo necesita”.

Valle podrá continuar su recuperación de rodilla, puede salir de donde esta detenido una o dos horas, para la terapía de su lesión que lo mantiene fuera desde octubre de 2025. El arco de Liga espera. El jugador reflexiona. Y el fútbol, como siempre, no perdona los errores, pero tampoco olvida que detrás del guante hay una persona.

