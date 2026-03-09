Defensa de Aquiles Álvarez denuncia impedimento para ingresar a Cárcel del Encuentro

El abogado Ramiro García Falconí denunció este lunes 9 de marzo del 2026 que no se le permitió el ingreso a la Cárcel del Encuentro.

El abogado Ramiro García Falconí, defensor del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció este lunes 9 de marzo del 2026 que no se le permitió el ingreso a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, donde el funcionario permanece recluido desde el 8 de marzo en el marco de los procesos judiciales que enfrenta.

García aseguró que acudió al centro penitenciario para mantener una reunión con Álvarez, pero que personal del establecimiento le impidió el acceso. Según dijo, el impedimento contradice lo que, un día antes, había afirmado el Gobierno al señalar que Álvarez tendría “privilegios que otros PPL no tienen”, entre ellos la posibilidad de recibir visitas de su defensa y familiares.

La denuncia se suma a las preocupaciones expresadas por la defensa del alcalde tras su traslado desde la cárcel de Latacunga hasta el penal de máxima seguridad. Su equipo legal ha cuestionado la falta de notificaciones formales previas y las condiciones de aislamiento bajo las cuales permanece.

Hermanos de Aquiles Álvarez fueron trasladados desde la cárcel del Turi, en Cuenca, hacia la cárcel del Encuentro, en Guayaquil. Cortesía

La decisión del juez del caso Triple A

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue trasladado el domingo 8 de marzo de 2026 desde la prisión de Cotopaxi hacia la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena. Horas antes, el funcionario había recibido una segunda orden de prisión preventiva dentro del caso Triple A, que investiga una supuesta comercialización irregular de combustibles.

"Esto, en pleno desarrollo de la audiencia de juzgamiento del caso Triple A, constituye una clara vulneración del derecho a la defensa establecido en la Constitución y de todas las garantías del debido proceso. Presentaremos las acciones jurídicas que la ley y la Constitución nos conceden”, expresó García.

También denunció el abogado el traslado de los hermanos Álvarez de la cárcel de Turi a la cárcel del Encuentro: "Es un claro caso de retaliación, política y personal".

